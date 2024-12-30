Новости России
· 16+ · Полина Модестова

ТОП-5 блюд для праздничного стола. Впустим Новый Год Змеи креативно

С наступлением Нового Года каждый из нас стреми...

aif.ru

Подписаться в Telegram

С наступлением Нового Года каждый из нас стремится удивить своих гостей чем-то особенным и незабываемым. В год Змеи, символа мудрости и обновления, предлагаем вам отойти от традиционных рецептов и добавить в праздничное меню пять креативных блюд, которые украсят ваш стол и порадуют всех гостей.

  1. Салат "Змеиное очарование"
    Салат с авокадо, манго и креветками не только восхитит ваших гостей свежестью и легкостью, но и украсит стол своим экзотическим видом. Нежное сочетание морепродуктов и тропических фруктов подчеркнет изысканность встречи Нового Года.

  2. Драконьи языки
    Это блюдо из острого перца чили, фаршированного сыром и креветками, запеченное в духовке, будет настоящим открытием для любителей пикантных вкусов. Острота и оригинальность подачи сделают его хитом вечера.

  3. Медовое филе в сливочном соусе
    Мягкое куриное филе, запеченное с медом и травами, и поданное в сливочном соусе, добавит вашему столу изысканности и нотку сладости, которая идеально сочетается с праздничными бокалами шампанского.

  4. Рулетики "Секрет Змеи"
    Из тонко нарезанного баклажана с начинкой из сыра фета и зелени, приправленные оливковым маслом и чесноком, эти рулетики станут не только вкусным, но и красивым дополнением к новогоднему столу.

  5. Десерт "Змеиный узор"
    Шоколадный торт с марципановыми "змеями", украшенный ягодами и съедобным золотом, станет кульминацией вечера. Этот десерт не только радует глаз, но и удивляет сложностью вкусов.

Добавьте к этим блюдам свечи, тематические украшения и подходящую музыку, чтобы дополнительно подчеркнуть атмосферу таинства и новизны, свойственную году Змеи. С таким меню Новый Год обещает быть не только вкусным, но и поистине волшебным!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Новости Татарстана

3 часа назад

В Лаишевском районе Татарстана прошла церемония открытия двух новых ФАП

потравить тараканов цена травля тараканов в москве

Новости Татарстана

день назад

Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Трактор»

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему Казань становится всё более популярным городом для переезда

заказать дизайн интерьера в Самаре

Новости Татарстана

день назад

На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга

Новости Казани

7 часов назад

Раис Татарстана отправил поздравление ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России

Новости Татарстана

день назад

Росстат впервые комплексно оценил уровень бедности в России

Новости Казани

час назад

Найден 80-миллионный пассажир МУП «Метроэлектротранса» Казани
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане нашли массовые нарушения безопасности в новогодних городках

В ряде районов Татарстана выявлены серьезные на...

Новости Татарстана

26 минут назад

Татарстанцам рассказали, как будут работать поликлиники Бугульмы в праздники

Новости Татарстана

31 минуту назад

Татарстанцам рассказали, где состоятся новогодние мероприятия в Челнах

Новости Татарстана

час назад

На 1,2 млрд рублей продали продукции на сельскохозяйственных ярмарках Татарстана

Новости Казани

2 часа назад

В Казани отреставрировали один из корпусов усадьбы Сапогульцева
Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены ...
Новости Казани
день назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год

Новости Казани

2 часа назад

Казанцев напугали громкие хлопки из-за испытаний на Пороховом заводе

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан вошёл в топ-5 рейтинга регионов России по показателю «Цифровая зрелость»

Новости Татарстана

3 часа назад

МЧС предупредили татарстанцев о правилах безопасности в новогодние праздники
Здесь малыши изучают мир и свое тело: показывае...
Интересное в Казани
5 дней назад

Здесь малыши изучают мир и свое тело: показываем, как проходят занятия в центре грудничкового плавания в Казани