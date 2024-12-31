Новости России
· 16+ · Полина Модестова

ТОП-5 блюд для новогоднего стола. Встречаем Новый Год Змеи креативно

Празднование Нового Года — это не только время ...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Празднование Нового Года — это не только время волшебства и ожидания чудес, но и отличная возможность проявить креативность в приготовлении праздничного ужина. В преддверии Нового Года Змеи мы подготовили для вас подборку ТОП-5 блюд, которые добавят изюминку в ваше новогоднее меню и удивят всех гостей своей оригинальностью и вкусом.

1. Салат "Змеиное очарование" Этот салат не только вкусный, но и крайне живописный. Используйте авокадо, креветки, зелень и кусочки манго для создания яркой и сочной закуски, напоминающей по форме извивающуюся змею.

2. Змеиные узоры на тарелке Используйте сливочный сыр и черную икру для создания узоров на ломтиках свежего багета. Эти миниатюрные закуски не только стильно выглядят, но и отлично подойдут под бокал холодного шампанского.

3. Рулет "Серпантин" Подготовьте рулет из лаваша с начинкой из лосося или ветчины, рукколы и сливочного сыра. Разрезайте его так, чтобы форма напоминала спираль, символизирующую извилистое тело змеи.

4. Главное блюдо: "Змей Горыныч" На главное блюдо предложите гостям запеченного целиком фореля или семгу, украшенную лимонными дольками и зеленью. Рыба не только традиционно считается символом изобилия, но и будет отлично смотреться в центре стола.

5. Десерт "Ядовитый пломбир" Подайте на десерт мороженое с необычным сочетанием вкусов — например, базилик с лаймом или чернику с лавандой. Сервируйте его в элегантных стаканчиках, украшенных мятными листьями, чтобы добавить свежести и яркости.

Эти блюда не только разнообразят новогоднее меню, но и помогут создать неповторимую атмосферу в стиле года Змеи, сделав ваш праздник по-настоящему незабываемым.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Лаишевском районе Татарстана прошла церемония открытия двух новых ФАП

Новости Казани

день назад

ХК «Ак Барс» проиграл «Северстали» после эпичного гола за 17 секунд до финала

как сделать чтобы вентиляции не лезли тараканы в квартире

Новости Казани

день назад

Раис Татарстана отправил поздравление ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России

Новости России

3 дня назад

Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи

уроки фортепиано для начинающих в Казани

Новости Казани

день назад

Найден 80-миллионный пассажир МУП «Метроэлектротранса» Казани

Новости Татарстана

день назад

Мемориал «Вечный огонь» в Татарстане определили объектом культурного наследия

Новости Татарстана

5 часов назад

Метеоролог КФУ предупредил, придут ли в Татарстан крещенские морозы

Новости Татарстана

день назад

Онколог из Татарстана напомнила о причинах рака молочной железы
Новости Казани
7 часов назад

Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей горо...

Новости Татарстана

5 часов назад

Министр транспорта РТ предупредил о проблемах на отремонтированных дорогах

Новости Татарстана

5 часов назад

Дорога в обход Челнов экономит татарстанцам более 50 минут

Новости Татарстана

5 часов назад

На пожаре на даче в Тукаевском районе пострадала супружеская пара

Новости Татарстана

6 часов назад

Казанские стилисты рассказали, что следует надеть в Новый год
В Татарстане нашли массовые нарушения безопасно...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане нашли массовые нарушения безопасности в новогодних городках

Новости Татарстана

6 часов назад

На первых платных дорогах Татарстана зафиксировали 139 тысяч автомобилей

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанцы смогут пройти диспансеризацию с 4 января

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани могут построить новые платные дороги
ВТБ завершил сделку по приобретению «Почта банка»
Новости России
5 дней назад

ВТБ завершил сделку по приобретению «Почта банка»