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«Толпа детей отмечала день рождения». Массовое убийство подростков в Иркутской области: хроника событий

В Байкальске Иркутской области произошла страшн...

rosbalt.ru

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В Байкальске Иркутской области произошла страшная трагедия — подросток 17 лет напал с ножом на компанию сверстников, праздновавших день рождения на даче. В результате погибли четыре ребёнка, ещё четверо смогли сбежать. Нападавший устроил пожар на участке и погиб в огне.

Что произошло?

Компания подростков 13–17 лет собралась на даче в СНТ «Горный Байкал» — в лесу неподалёку от Байкальска. Все дети были из одной школы и находились на участке с разрешения родителей. Вечером они употребляли алкоголь, после чего часть отправилась домой, а часть осталась ночевать.

Внезапно 17-летний парень напал с ножом, убив сразу четырёх детей и ранив ещё троих. Одной из пострадавших удалось сбежать и вызвать помощь. После нападения он поджёг дома на участке и погиб в пожаре.

Пострадавшие и помощь

Тела погибших детей обнаружили после тушения пожара. Четверо пострадавших сейчас находятся в больнице: один в тяжёлом, но стабильном состоянии, трое — под наблюдением врачей. Их перевозят в Иркутскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения и обследования. С детьми работают психологи.

Реакция властей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство. В Байкальске создан оперативный штаб для координации помощи и расследования.

На место прибыли заместители главы региона, руководители профильных министерств и команда психологов. Планируется выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних с участием педагогов и местных властей.

Мнение и меры

Мэр Байкальска Василий Темгеневский связал трагедию с празднованием дня рождения и употреблением спиртного. В городе объявлен трёхдневный траур. Жители просят оказать моральную поддержку пострадавшим и их семьям.

Байкальск

Небольшой город на берегу Байкала, ранее центр целлюлозно-бумажной промышленности. Сейчас делает ставку на развитие туризма и известен своими фестивалями клубники.

Эта трагедия потрясла регион и стала серьёзным вызовом для местного сообщества и властей, которые активно работают над оказанием помощи и расследованием случившегося, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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