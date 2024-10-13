Только неработающим. Пенсионерам дадут один раз сразу 10 000 рублей в октябре

Многие пенсионеры в России могут не знать о новой возможности получения единовременной социальной выплаты в размере 10 тысяч рублей, предназначенной для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Эта мера поддержки актуальна для неработающих пенсионеров и предусмотрена решением региональных властей, что делает ее доступной уже в октябре текущего года.

По информации от пенсионных экспертов, право на получение этой выплаты имеют те пенсионеры, которые столкнулись с серьезными жизненными трудностями, такими как потеря имущества или финансов в результате мошенничества. Рассматривая частоту таких случаев, особенно среди пожилого населения, эта инициатива является весьма своевременной.

Для получения выплаты необходимо обратиться в отделения социальной защиты по месту жительства. В Москве и других регионах условия предоставления помощи могут варьироваться, однако ключевым критерием является неработающее состояние заявителя и проживание без трудоспособных лиц.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, пенсионерам нужно подготовить необходимые документы, включая справку о размере пенсии. Важно также подтвердить свой статус неработающего пенсионера, живущего в условиях, соответствующих критериям для получения поддержки.

Эта инициатива подчеркивает важность внимания к социальной поддержке уязвимых слоев населения, особенно в периоды, когда экономические и социальные условия могут усугублять уже существующие проблемы. Получение такой помощи может стать значительным облегчением для многих старших граждан, находящихся в непростых жизненных обстоятельствах, пишет PRIMPRESS.