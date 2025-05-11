Только химия вместо мяса: Роскачество занесло в черный список самый отвратительный бренд филе цыпленка
fwi.co.uk
Курица — один из самых популярных продуктов на наших столах. Она универсальна, недорогая и подходит почти для любого блюда. Но вместе с популярностью растут и опасения: гормоны, антибиотики, вода в мясе — что из этого правда?
Разобраться решили специалисты Роскачества. С 2016 по 2024 год они проверили 33 марки бройлеров — и выяснили, что многое за это время изменилось.
Что показали исследования?
Хорошие новости:
С каждым годом снижалось количество вредных бактерий и следов антибиотиков.
В 2024 году почти не было случаев с превышением норм.
Даже если находили сальмонеллу или листерии, то крайне редко.
Но и без минусов не обошлось:
В отдельных образцах обнаружили колиформные бактерии. Это значит, что мясо могли неправильно хранить или перевозить. Опасно — только если плохо прожарить.
Правда или миф?
1. Курица «накачана» водой?
Нет. Специалисты не нашли нарушений по фосфатам. Влага — это в основном естественный сок мяса, а не химия.
2. Внутри попадаются печень или сердце?
Да, но это не ошибка. Эти части могут оставаться внутри по правилам и даже ценятся многими покупателями.
3. Мясо с гормонами?
Гормоны в птицеводстве в России запрещены. Проверки массовых нарушений не выявили.
Кто улучшил качество?
«Белоярочка» провела профилактику.
«Петруха» усилила контроль на производстве.
«ВкусВилл» и «Лента» начали строже следить за поставщиками.
Что важно помнить?
Курицу нужно хорошо прожаривать — это снижает риск любых бактерий.
Обращайте внимание на внешний вид, запах и срок годности.
Не верьте слепо упаковке — читайте состав и храните правильно.
Вывод: проблем стало меньше, но контроль по-прежнему важен. Безопасность куриного мяса — не только задача производителей, но и дело самого покупателя, пишет ngzt.ru.
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