Только химия вместо мяса: Роскачество занесло в черный список самый отвратительный бренд филе цыпленка

Курица — один из самых популярных продуктов на наших столах. Она универсальна, недорогая и подходит почти для любого блюда. Но вместе с популярностью растут и опасения: гормоны, антибиотики, вода в мясе — что из этого правда?

Разобраться решили специалисты Роскачества. С 2016 по 2024 год они проверили 33 марки бройлеров — и выяснили, что многое за это время изменилось.

Что показали исследования?

Хорошие новости:

С каждым годом снижалось количество вредных бактерий и следов антибиотиков.

В 2024 году почти не было случаев с превышением норм.

Даже если находили сальмонеллу или листерии, то крайне редко.

Но и без минусов не обошлось:

В отдельных образцах обнаружили колиформные бактерии. Это значит, что мясо могли неправильно хранить или перевозить. Опасно — только если плохо прожарить.

Правда или миф?

1. Курица «накачана» водой?

Нет. Специалисты не нашли нарушений по фосфатам. Влага — это в основном естественный сок мяса, а не химия.

2. Внутри попадаются печень или сердце?

Да, но это не ошибка. Эти части могут оставаться внутри по правилам и даже ценятся многими покупателями.

3. Мясо с гормонами?

Гормоны в птицеводстве в России запрещены. Проверки массовых нарушений не выявили.

Кто улучшил качество?

«Белоярочка» провела профилактику.

«Петруха» усилила контроль на производстве.

«ВкусВилл» и «Лента» начали строже следить за поставщиками.

Что важно помнить?

Курицу нужно хорошо прожаривать — это снижает риск любых бактерий.

Обращайте внимание на внешний вид, запах и срок годности.

Не верьте слепо упаковке — читайте состав и храните правильно.

Вывод: проблем стало меньше, но контроль по-прежнему важен. Безопасность куриного мяса — не только задача производителей, но и дело самого покупателя, пишет ngzt.ru.