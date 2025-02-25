Для россиян, которые живут в квартире одни: пенсионеров призвали оформить новую льготу с 26 февраля

В последние годы правительство России активно работает над улучшением условий жизни пенсионеров, особенно тех, кто проживает в одиночку.

Согласно последним данным, предоставленным Анастасией Киреевой, специалистом по пенсионным вопросам, новые меры направлены на облегчение процесса получения государственной поддержки для этой категории граждан.

Расширение критериев для получения поддержки

Анастасия Киреева сообщает, что благодаря новым законодательным инициативам, пенсионеры, живущие одни или составляющие семью только из неработающих пенсионеров, теперь имеют возможность легче получать поддержку. Повышение пороговых критериев позволяет большему числу пожилых людей претендовать на льготы, особенно если они сталкиваются с финансовыми трудностями.

Усиленная помощь в тяжёлых случаях

Дополнительно к общим льготам, государство уделяет внимание пенсионерам, которые несут высокие расходы на медицинское обслуживание или переживают другие серьёзные жизненные обстоятельства. С учетом повышения прожиточного минимума в регионах, условия для получения социальных выплат становятся доступнее.

Квалификационные требования для получения льгот

Кроме того, Киреева подчеркивает, что для квалификации на получение льгот, пенсионер должен иметь сумму на счетах, не превышающую полутора размеров прожиточного минимума, и владеть не более одной квартирой.

Эти новые меры, по словам Киреевой, значительно упрощают процесс обращения за помощью и делают систему поддержки более отзывчивой и доступной для пенсионеров, нуждающихся в дополнительной поддержке, сообщает progorod59.ru.