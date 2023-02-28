"Только часть выступления Путина будет открытой": в Кремле пообещали серьезный разговор с ФСБ

Песков заявил, что на коллегии ФСБ с участием Путина предстоит "серьезный разговор"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал серьезный разговор на коллегии ФСБ России во вторник, участие в которой примет глава государства Владимир Путин.

"Будет выступление президента, часть которого будет открытой. Будет в закрытом режиме большое, объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента. Значение службы в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор", - сказал он журналистам.

Основные направления работы ФСБ — контрразведка, в том числе военная, борьба с терроризмом, противодействие особо опасным формам преступности, среди которых экономические, защита государственной границы, обеспечение информационной безопасности.

