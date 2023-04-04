В Воронеже местный житель выпал с 19 этажа, упал на авто и остался жив

В Воронеже врачи и полицейские только руками разводят - случилось невероятное: мужчина выпал с 19 этажа, приземлился на автомобиль и при этом остался жив, пишет РИА Новости.

Отмечается, что все случилось на улице Колесниченко. Мужчина 1982 года по неустановленным пока причинам выпал с высоты 19 этажа.

С травмами головы и позвоночника пострадавший доставлен в больницу. Он в тяжелом состоянии, но, к удивлению врачей, жив, и есть все шансы, что поправится.