В Роскачестве назвали лучшие марки крабовых палочек

Крабовые палочки, как известно сделаны, не из крабового мяса, а из фарша морских рыб белых сортов (сурими). При исследовании специалисты Роскачества обнаружили невероятное - в некоторых образцах оказалось натуральное крабовое мясо!

Эксперты советуют при выборе крабовых палочек обратить внимание на состав продукта. В нем должно быть больше белка (8-10%), а вот углеводов в хороших палочках должно быть как можно меньше - не более 14%. Жиров должно быть не более 2,5%, а посторонние примеси вообще не допускаются.

Для исследования эксперты Роскачества взяли 30 торговых марок, хорошо известных россиянам. Каждую изучили по 36 параметрам качества и безопасности. Обращали внимание и на состав, и на внешний вид. И вот как должны выглядеть оптимальные крабовые палочки: они имеют одинаковую длину, чистую поверхность, окрас от розового до красного.

Проверили содержимое на наличие или следы тяжелых металлов, пестицидов, микробы и радионуклиды, токсины, бифенилы. В большинстве образцов нарушений и опасных веществ не обнаружили.

В некоторых образцах нашлось даже натуральное мясо краба. Это "Лента", Columbus, Horeca Select, Vici "Приорити" и Vici "С мясом натурального краба".

