Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Точно не с маслом: а вот с чем нужно смешать сгущёнку, чтобы получить «божественный» крем для тортов — всего 1 минута

Узнайте, как преобразить обычную сгущёнку в вос...

cool-readers.ru

Подписаться в Telegram

Если вы ищете способ преобразить обычную сгущёнку в восхитительный крем для тортов, причём без использования масла, то у нас есть для вас отличный совет. Секретный ингредиент, который сделает крем необычайно нежным и воздушным — это кислородная вода!

Да, именно перекись водорода, которая обычно используется в медицинских целях, в кулинарии может сыграть роль уникального усилителя.

Как создать идеальный крем?

Чтобы приготовить крем, достаточно смешать стандартную банку сгущённого молока (примерно 400 грамм) с одной чайной ложкой 3% перекиси водорода. Важно аккуратно перемешать ингредиенты в течение одной минуты — это позволит перекиси водорода активировать свои свойства и ввести воздушные пузырьки в смесь, делая крем более пышным и лёгким.

Почему это работает?

Перекись водорода в малых концентрациях безопасна для использования в пищевых продуктах. Она способствует разложению молекул воды на кислород и водород, что и создаёт эффект воздушности в креме. Кислородные пузырьки делают текстуру крема удивительно нежной, при этом не изменяя его вкус.

Безопасность использования перекиси водорода

Перекись водорода в кулинарии используется редко, но при соблюдении норм и концентраций, она абсолютно безопасна. Важно использовать только пищевую перекись водорода (3%), которая доступна в аптеках и специализированных магазинах.

Конечный результат

Результатом является удивительно лёгкий и нежный крем, который идеально подходит для наполнения или покрытия любых тортов и десертов. Крем на основе сгущёнки и перекиси водорода станет изысканным дополнением к вашему кондитерскому репертуару.

Этот кулинарный трюк обещает перевернуть ваше представление о приготовлении домашних десертов, делая процесс быстрым, простым и даря результат, который можно смело назвать «божественным».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Теряем сотрудников: татарстанцев стали сильнее ценить за границей

Гид по скидкам Казани

день назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

дезинсекция клопов в квартире цена

Не у нас

10 часов назад

Акула напала на 44-летнюю российскую туристку на Мальдивах

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Зимние дни в Казани: топ-идеи для активного отдыха и уютных вечеров

покрасить куртку в химчистке в Москве

Не у нас

день назад

В Минобороны РФ решили иначе определять степень годности к военной службе

Новости Казани

11 часов назад

Казанцам выставили счет до 8 тысяч рублей за отопление в аномально теплый январь

Новости Казани

день назад

Около казанского аэропорта скопились машины скорой помощи

Не у нас

6 часов назад

В Германии родители насиловали 2 дочерей под препаратами ради контента

Новости Татарстана

11 часов назад

Госкомитет Татарстана по тарифам напомнил нормы температур в дмах зимой
Новости Казани
день назад

В казанском подвале на улице Волгоградской оказались замурованы кошки

Когда просьбы жильцов не возымели эффекта, они ...

Новости Казани

3 часа назад

Казанский хоккеист поддержал 10-летнего болельщика, задержанного полицией

Гид по скидкам Казани

день назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане может появиться медицинский генетический центр

Не у нас

4 часа назад

На Земле могли быть разумные существа еще до появления человека
В Казани на Кремлевской упала новогодняя рамка
Новости Казани
7 часов назад

В Казани на Кремлевской упала новогодняя рамка

Новости Казани

4 часа назад

В Казани из-за строительства дамбы на «Новой Портовой» изымут 4 участка

Не у нас

5 часов назад

В Алабаме ученые нашли у грызунов вирус, который грозит миру новой пандемией

Не у нас

6 часов назад

В Казани появится крупнейший в Европе всесезонный экстрим-центр
Блеск корон и бизнес-успеха: Татарстан встречае...
Интересное в Казани
4 дня назад

Блеск корон и бизнес-успеха: Татарстан встречает конкурс «Мисс и Миссис Бизнес 2025»