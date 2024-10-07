Титул Мисс Россия – 2024 получила18-летняя девушка из Чувашии

В возрасте всего 18 лет Валентина Алексеева, представляющая Чувашию, была коронована победительницей на конкурсе «Мисс Россия 2024». Это событие знаменует собой начало новой главы в её жизни, поскольку она теперь будет представлять Россию на международной арене конкурса «Мисс Вселенная».

Напомним, что данное мероприятие ежегодно привлекает внимание не только поклонников красоты, но и талантов из всей страны, Валентина выделилась среди 50 финалисток. Она обошла своих ближайших соперниц — Ирину Миронову из Тольятти, которая стала первой вице-мисс, и Ульяну Евдокимову из Санкт-Петербурга, занявшую второе место вице-мисс.

В беседе с корреспондентом ТАСС Валентина поделилась своими чувствами и планами на будущее: «Моя главная цель — достойно представить нашу страну на международной арене и сделать всё возможное, и даже невозможное, чтобы мы смогли занять лучшие позиции». Она выразила решимость не только укрепить имидж России, но и продемонстрировать миру российскую культуру и национальное достояние через своё участие.

Валентина следует по стопам Маргариты Голубевой из Санкт-Петербурга, которая в прошлом году не только завоевала титул «Мисс Россия», но и успешно вошла в топ-10 на конкурсе «Мисс Вселенная 2023». Этот успех поднял планку для всех будущих участниц, и Алексеева кажется полностью готовой принять вызов.

Победа на таком уровне ставит перед Валентиной не только возможности, но и огромную ответственность, поскольку глаза всей страны теперь будут прикованы к её выступлениям на следующем этапе — на «Мисс Вселенная». Впереди у неё много работы, начиная от подготовки и тренировок до изучения английского языка и других навыков, которые помогут ей выделяться на международном уровне.

Ожидается, что участие Валентины на мировом конкурсе привлечет дополнительное внимание к России и её культуре, укрепляя мосты между странами и культурами через праздник мира, красоты и взаимопонимания, пишет evening-kazan.ru.