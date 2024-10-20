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Тимоти Шаламе был замечен за поцелуями с Гвинет Пэлтроу

На улицах Нью-Йорка разгорается новый кинематог...

independent.co.uk

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На улицах Нью-Йорка разгорается новый кинематографический роман — но только на большом экране. Звезда "Дюны", Тимоти Шаламе, и знаменитая актриса Гвинет Пэлтроу были замечены во время съемок спортивной драмы "Марти Всевышний". Известно, что Шаламе встречается с моделью Кайли Дженнер, однако его профессиональная деятельность продолжает привлекать внимание к его актерским работам.

В новом проекте Шаламе воплощает в жизнь историю Марти Рейсмана, выдающегося американского спортсмена, который стал чемпионом США по настольному теннису. Рейсман известен тем, что в возрасте 67 лет стал самым возрастным победителем национальных соревнований по ракетным видам спорта. Он получил больше двадцати титулов.

Сцена, которую папарацци застали на фото, показывает Шаламе и Пэлтроу в интенсивном актерском взаимодействии, обменом поцелуями, что является частью их ролей. Пэлтроу, одетая в элегантное красное пальто, и Шаламе в сером брючном костюме и белой рубашке, воссоздают на экране отношения своих персонажей с вниманием к деталям и эмоциональной глубине.

Режиссура картины доверена Джошу Сэфди, известному своим умением работать с драматическим материалом, что делает предстоящий фильм одним из самых ожидаемых проектов года. Кроме того, Шаламе не только исполняет главную роль, но и выступает в качестве продюсера фильма.

Съемки "Марти Всевышний" продолжаются, и поклонники с нетерпением ожидают возможности увидеть на экране не только звездные исполнения, но и уникальную спортивную историю, которая обещает добавить новые страницы в американскую кинематографию, пишет kino.mail.ru.

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