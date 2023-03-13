Times: украинские медики сейчас становятся свидетелями потерь, с которыми НАТО никогда не сталкивалась

Times: украинские врачи сейчас становятся свидетелями потерь, с которыми НАТО никогда не сталкивалась

Медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди украинских военных и тяжестью ранений, с которыми НАТО ранее никогда не сталкивалась, пишет газета Times.

"Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО", - пишет издание.

Как отмечается в статье, в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран альянса в Эстонии "украинцы поняли, что теперь настала их очередь обучать войска НАТО всему", пишет РИА Новости.

