Опубликованы записи украинского солдата о том, как обстоят дела на фронте

Военнослужащий Вооружённых сил Украины, воевавший в Артёмовске (Бахмуте), вёл дневник в зоне СВО. Британское издание The Economist опубликовало некоторые данные из него.

Боец пишет, что командир батальона просил его сообщить количество человек, согласных идти добровольно в атаку. Военный признался, что многие отказались, так как не понимают, куда их направят.

Также автор дневника отмечает, что одежду приходится покупать самостоятельно. Часто на складке нет вещей нужного размера.

"То, что у нас осталось, когда-то принадлежало раненым или мёртвым", — пишет он.

Боевик признаётся, что оставшиеся местные жители явно не на стороне "захристников" Украины.