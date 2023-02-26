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The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о реальном положении украинских войск на фронте

Опубликованы записи украинского солдата о том, как обстоят дела на фронте
The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о реальном положении украинских войск на фронте

Фото: открытые источники

Военнослужащий Вооружённых сил Украины, воевавший в Артёмовске (Бахмуте), вёл дневник в зоне СВО. Британское издание The Economist опубликовало некоторые данные из него.

Боец пишет, что командир батальона просил его сообщить количество человек, согласных идти добровольно в атаку. Военный признался, что многие отказались, так как не понимают, куда их направят.

Также автор дневника отмечает, что одежду приходится покупать самостоятельно. Часто на складке нет вещей нужного размера.

"То, что у нас осталось, когда-то принадлежало раненым или мёртвым", — пишет он.

Боевик признаётся, что оставшиеся местные жители явно не на стороне "захристников" Украины.

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