По всей нашей необъятной стране в силу вступает новое положение законодательства, которое существенно облегчает жизнь собственникам квартир с установленными в них бытовыми счетчиками. Согласно новому правилу, утвержденному на высшем уровне, данные о всех проверках приборов учета теперь централизованно хранятся в базе Росреестра, что исключает необходимость предоставления бумажных подтверждений при каждом обращении в управляющие компании.

Юрист Максим Иванов подчеркнул, что отныне управляющие компании не имеют права требовать от жителей предоставления документов о прохождении поверки счетчиков. Ранее, отсутствие таких документов могло служить основанием для начисления платы за коммунальные услуги по повышенным тарифам. Теперь же все изменения и проверки отслеживаются автоматически через единую систему, что делает процесс более прозрачным и менее обременительным для граждан.

Это нововведение было принято после многочисленных жалоб от граждан на неправомерные действия некоторых управляющих компаний, которые использовали отсутствие документального подтверждения как повод для необоснованного повышения тарифов. Верховная законодательная инстанция Российской Федерации подтвердила, что такие требования являются незаконными и все необходимые данные должны быть доступны в электронном виде через официальные каналы.

Этот шаг направлен на упрощение бюрократических процедур и повышение эффективности взаимодействия между гражданами и управляющими организациями, а также на укрепление защиты прав потребителей в сфере ЖКХ, пишет PRIMPRESS.