«Теперь запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире находятся счетчики

В России вступило в силу новое правило, которое значительно упрощает процедуру обращения с бытовыми счетчиками в квартирах. Согласно нововведению,УК больше не разрешается требовать от владельцев квартир бумажные документы, подтверждающие проведение проверки счетчиков.

Юрист Максим Иванов пояснил, что с этого момента те данные, которые поступаются с приборов учета воды и электричества будут храниться в одной, единой для всех, базе данных Росреестра. Это значит, что управляющие компании могут получить необходимую информацию напрямую из базы, без необходимости обращения к жильцам за подтверждающими документами.

До введения этого правила многие управляющие компании настаивали на предоставлении бумажных документов, угрожая в противном случае насчитывать плату за коммунальные услуги по повышенным тарифам. Такие действия теперь признаны незаконными, и жители многоквартирных домов могут избежать ненужных хлопот и затрат, связанных с документальным подтверждением проверок счетчиков, , пишет PRIMPRESS.

Это изменение направлено на снижение бюрократической нагрузки на граждан и упрощение процесса взаимодействия между жильцами и управляющими компаниями. Оно также способствует повышению прозрачности и эффективности учета коммунальных ресурсов, что является важным шагом в защите прав потребителей.

Таким образом, нововведение открывает новую страницу в управлении многоквартирными домами, делая процессы более цифровыми и доступными, и, что наиболее важно, освобождая граждан от необходимости лишний раз доказывать исправность своих приборов учета.