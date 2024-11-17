Введено ключевое изменение в законодательстве России, затрагивающее домохозяйства, оснащенные бытовыми счетчиками. Юридический эксперт Максим Иванов подчеркивает, что теперь управляющие домовые организации не могут требовать от жильцов бумажные доказательства проведения технической проверки данных устройств.

Это новшество направлено на упрощение взаимодействия между арендаторами и коммунальными службами. Прежде жителям необходимо было предъявлять документы, что подтверждали бы проверку счетчиков, что могло приводить к необоснованному увеличению стоимости услуг. Отныне все сведения о проведенных проверках собираются в автоматизированной системе Росреестра, облегчая процесс и делая его более открытым.

Это решение, принятое на высоком уровне, указывает на стремление к снижению бюрократии и укреплению защиты прав потребителей. Этот шаг позволяет гражданам избежать ненужных расходов и избавляет их от незаконных требований со стороны управляющих компаний, которые могли требовать несуществующие подтверждения. Таким образом, укрепляется взаимное доверие между арендаторами и предоставляющими услуги организациями, пишет PRIMPRESS.