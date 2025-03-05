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«Теперь запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть бытовые счетчики

В России упростили систему учета данных бытовых...

zlatoust.info

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В стране внедрили прогрессивные изменения в системе учета данных бытовых счетчиков, что значительно облегчает жизнь миллионам граждан. Теперь владельцам квартир больше не нужно самостоятельно предоставлять документы о проверке счетчиков в управляющие компании.

Юрист Максим Иванов отметил, что обновлённые правила предусматривают автоматическую передачу всей необходимой информации в единую государственную систему через Росреестр. Это позволяет избежать бумажной волокиты и делает процесс начисления коммунальных платежей более прозрачным.

Какие преимущества у новой системы?

Для граждан:

  • Отсутствие лишних требований. Коммунальные службы больше не могут требовать ненужные документы.
  • Экономия времени. Больше не нужно самостоятельно собирать и подавать бумаги.
  • Надежность данных. Информация хранится централизованно, что снижает вероятность ошибок и потери сведений.

Для управляющих компаний:

  • Упрощение работы. Доступ к проверенным данным ускоряет процесс верификации.
  • Прозрачность. Соблюдение новых норм помогает избежать возможных споров и претензий.

Что делать, если правила нарушаются?

Если управляющая компания продолжает требовать документы или игнорирует новые нормы, жильцы могут обратиться в жилищную инспекцию или другие надзорные органы. При необходимости стоит проконсультироваться с юристом для составления жалобы.

Цифровая трансформация ЖКХ

Эти изменения стали важным шагом в модернизации жилищно-коммунального хозяйства, снизив бюрократическую нагрузку и повысив удобство взаимодействия граждан с коммунальными службами.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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