«Теперь запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть бытовые счетчики

В стране внедрили прогрессивные изменения в системе учета данных бытовых счетчиков, что значительно облегчает жизнь миллионам граждан. Теперь владельцам квартир больше не нужно самостоятельно предоставлять документы о проверке счетчиков в управляющие компании.

Юрист Максим Иванов отметил, что обновлённые правила предусматривают автоматическую передачу всей необходимой информации в единую государственную систему через Росреестр. Это позволяет избежать бумажной волокиты и делает процесс начисления коммунальных платежей более прозрачным.

Какие преимущества у новой системы?

Для граждан:

Отсутствие лишних требований. Коммунальные службы больше не могут требовать ненужные документы.

Экономия времени. Больше не нужно самостоятельно собирать и подавать бумаги.

Надежность данных. Информация хранится централизованно, что снижает вероятность ошибок и потери сведений.

Для управляющих компаний:

Упрощение работы. Доступ к проверенным данным ускоряет процесс верификации.

Прозрачность. Соблюдение новых норм помогает избежать возможных споров и претензий.

Что делать, если правила нарушаются?

Если управляющая компания продолжает требовать документы или игнорирует новые нормы, жильцы могут обратиться в жилищную инспекцию или другие надзорные органы. При необходимости стоит проконсультироваться с юристом для составления жалобы.

Цифровая трансформация ЖКХ

Эти изменения стали важным шагом в модернизации жилищно-коммунального хозяйства, снизив бюрократическую нагрузку и повысив удобство взаимодействия граждан с коммунальными службами.

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