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«Теперь запрещено»: в законную силу вступает новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

В России введено новое законодательное правило,...

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В России введено новое законодательное правило, касающееся владельцев квартир с установленными в них бытовыми счетчиками. По информации юриста Максима Иванова, нововведение значительно упрощает процесс общения граждан с управляющими компаниями по вопросам поверки приборов учета.

Отмена требования предоставления документов

Согласно новому закону, управляющие компании больше не имеют права требовать от жителей документы, подтверждающие проверку счетчиков на воду и другие коммунальные услуги. Ранее гражданам приходилось предоставлять бумажные подтверждения, что порой вызывало дополнительные неудобства и бюрократические задержки.

Как работает новая система

Теперь все данные о проверках приборов учета хранятся в единой базе Росреестра, доступ к которой имеют управляющие компании. Это значит, что коммунальщики могут самостоятельно получать необходимую информацию без необходимости обращения к жителям за документами. Этот подход не только упрощает процесс учета, но и исключает возможность неправомерного давления на владельцев квартир.

Проблемы старой системы

До введения нововведений управляющие компании могли требовать от жителей справки о поверке счетчиков, угрожая в случае их отсутствия начислением платы за коммунальные услуги по повышенным тарифам. Такие действия, как теперь подтверждено, были незаконны.

Значение изменений для граждан

Эти изменения значительно облегчают жизнь владельцев квартир, делая процесс взаимодействия с управляющими компаниями более прозрачным и менее обременительным. Граждане теперь могут избежать бюрократических проволочек и быть уверенными, что их права защищены на законодательном уровне.

Новое правило является примером усилий государства по упрощению административных процедур и защите прав потребителей, что важно для повышения общего уровня жизни и удовлетворенности граждан услугами жилищно-коммунального хозяйства, пишет PRIMPRESS.

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