«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило очередное правило для всех граждан, у которых в квартире есть бытовые счетчики

С 2025 года в России вступили в силу новые правила, которые значительно упростят жизнь владельцам квартир с установленными бытовыми счетчиками. Теперь гражданам больше не нужно самостоятельно подтверждать проверку своих приборов учета и предоставлять бумажные документы в управляющие компании.

Как пояснил юрист Максим Иванов в интервью PRIMPRESS, новые изменения исключают бюрократические препятствия и защищают собственников жилья от необоснованных требований коммунальных служб.

Что изменилось в правилах проверки счетчиков?

Ранее управляющие компании требовали от собственников жилья предоставлять документы, подтверждающие проверку счетчиков воды, газа и электричества. При отсутствии таких справок часто возникали угрозы повышения тарифов, что вызывало дополнительное финансовое бремя для жильцов.

С принятием нового закона эти действия были признаны незаконными. Теперь все данные о проверках приборов учета заносятся в единую государственную базу Росреестра. Управляющие компании могут напрямую получать необходимые сведения из системы, и владельцам квартир больше не нужно тратить время на посещение коммунальных служб или доставку бумажных подтверждений.

Почему это важно для граждан?

Защита от неправомерных требований. Новые правила защищают жильцов от давления со стороны коммунальных служб, исключая возможность повышения тарифов за отсутствие справок о проверке счетчиков. Удобство и экономия времени. Система теперь позволяет получать всю необходимую информацию в цифровом формате, избавляя жильцов от необходимости собирать и предоставлять справки. Централизованная база данных. Единое хранение информации в Росреестре исключает потерю данных и минимизирует ошибки, которые могли возникать в процессе бумажного документооборота.

Что это означает для управляющих компаний?

С введением новых правил управляющие компании больше не имеют права требовать документы, подтверждающие проверку приборов учета. Попытки принудить собственников предоставлять такие данные теперь считаются нарушением законодательства. Если управляющая компания продолжает требовать документы, жители могут обратиться в надзорные органы.

Что делать, если управляющая компания нарушает закон?

Если коммунальная служба продолжает требовать документы или угрожать повышением тарифов, жильцы могут предпринять следующие шаги:

Направить жалобу в жилищную инспекцию или другие контролирующие органы. Указать управляющей компании на их обязанность запрашивать данные в базе Росреестра. Проконсультироваться с юристом для составления официальной жалобы.

Новый закон — шаг к упрощению жизни

Эти обновленные правила стали важным шагом в процессе цифровизации взаимодействия между гражданами и коммунальными службами. Они помогают снизить бюрократическую нагрузку, повысить прозрачность процессов и защитить права собственников жилья.

Теперь россияне могут быть уверены, что информация о проверках счетчиков хранится в единой государственной базе и доступна коммунальным службам в любое время. Это не только упрощает взаимодействие, но и делает жилищно-коммунальную сферу более прозрачной и удобной для граждан.