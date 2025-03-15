«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило обновленное правило для всех граждан, у которых в квартире есть бытовые счетчики

С 2025 года владельцам жилья больше не нужно самостоятельно подтверждать проверку бытовых счетчиков и предоставлять документы в управляющие компании. Теперь информация о проверках приборов учета автоматически заносится в единую государственную базу Росреестра, а коммунальные службы получают необходимые данные напрямую.

Что изменилось?

Ранее собственники жилья должны были передавать в управляющие компании документы о проверке счетчиков воды, газа и электроэнергии. В противном случае им грозило начисление платежей по повышенному тарифу.

Согласно новым правилам, такие требования признаны незаконными. Теперь все сведения о поверке фиксируются в государственной системе, а управляющие компании не имеют права требовать бумажные подтверждения от граждан.

Почему это важно?

Защита от незаконных требований – теперь коммунальные службы не могут угрожать переводом на повышенные тарифы.

– теперь коммунальные службы не могут угрожать переводом на повышенные тарифы. Экономия времени – владельцам жилья больше не нужно собирать и передавать документы.

– владельцам жилья больше не нужно собирать и передавать документы. Централизованный учёт – данные о счетчиках хранятся в Росреестре, что снижает риск ошибок и утери информации.

Что делать, если УК нарушает закон?

Если управляющая компания продолжает требовать документы или угрожает завышенными тарифами, можно:

Подать жалобу в жилищную инспекцию .

в . Напомнить коммунальщикам, что данные они должны запрашивать в Росреестре .

коммунальщикам, что данные они должны запрашивать в . Обратиться к юристу для составления официального обращения.

Новый закон – шаг к цифровизации

Эти изменения упростят взаимодействие граждан с коммунальными службами, снизят бюрократическую нагрузку и сделают систему начисления платежей более прозрачной и удобной. Теперь россияне могут быть уверены, что информация о проверках их счетчиков хранится в надежной базе и доступна для коммунальных служб без их участия.