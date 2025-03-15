«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило обновленное правило для всех граждан, у которых в квартире есть бытовые счетчики
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С 2025 года владельцам жилья больше не нужно самостоятельно подтверждать проверку бытовых счетчиков и предоставлять документы в управляющие компании. Теперь информация о проверках приборов учета автоматически заносится в единую государственную базу Росреестра, а коммунальные службы получают необходимые данные напрямую.
Что изменилось?
Ранее собственники жилья должны были передавать в управляющие компании документы о проверке счетчиков воды, газа и электроэнергии. В противном случае им грозило начисление платежей по повышенному тарифу.
Согласно новым правилам, такие требования признаны незаконными. Теперь все сведения о поверке фиксируются в государственной системе, а управляющие компании не имеют права требовать бумажные подтверждения от граждан.
Почему это важно?
- Защита от незаконных требований – теперь коммунальные службы не могут угрожать переводом на повышенные тарифы.
- Экономия времени – владельцам жилья больше не нужно собирать и передавать документы.
- Централизованный учёт – данные о счетчиках хранятся в Росреестре, что снижает риск ошибок и утери информации.
Что делать, если УК нарушает закон?
Если управляющая компания продолжает требовать документы или угрожает завышенными тарифами, можно:
- Подать жалобу в жилищную инспекцию.
- Напомнить коммунальщикам, что данные они должны запрашивать в Росреестре.
- Обратиться к юристу для составления официального обращения.
Новый закон – шаг к цифровизации
Эти изменения упростят взаимодействие граждан с коммунальными службами, снизят бюрократическую нагрузку и сделают систему начисления платежей более прозрачной и удобной. Теперь россияне могут быть уверены, что информация о проверках их счетчиков хранится в надежной базе и доступна для коммунальных служб без их участия.
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