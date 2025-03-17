«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире уже установлены бытовые счетчики
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В России вступили в силу обновлённые правила проверки бытовых счетчиков, которые значительно облегчат жизнь собственникам жилья. Теперь гражданам не нужно самостоятельно предоставлять документы о проверке приборов учёта в управляющие компании — все данные будут автоматически заноситься в единую государственную базу.
Какие изменения вступили в силу?
Ранее управляющие компании требовали от жильцов подтверждать проверку счетчиков воды, электроэнергии и других ресурсов. При отсутствии документов собственникам грозили начисления по повышенным тарифам.
Теперь эти требования признаны незаконными. Информация о проверке приборов учёта будет передаваться напрямую в Росреестр, и коммунальные службы смогут получать её из единой базы без участия граждан.
Почему это важно для собственников жилья?
- Защита от неправомерных требований. Управляющие компании больше не могут требовать от граждан документы о проверке счетчиков.
- Экономия времени. Жильцам больше не нужно посещать коммунальные службы и собирать справки.
- Снижение бюрократии. Вся информация централизована, что исключает ошибки и потерю данных.
Что теперь должны делать управляющие компании?
С введением новых правил коммунальные службы лишены права требовать от собственников подтверждающие документы. Любые попытки принудить граждан к их предоставлению считаются нарушением закона.
Если управляющая компания продолжает требовать документы или угрожает перевести оплату на повышенные тарифы, жильцы могут:
- Подать жалобу в жилищную инспекцию или другие контролирующие органы.
- Напомнить УК, что вся информация теперь доступна в базе Росреестра.
- Обратиться за помощью к юристу для подготовки официального обращения.
Новый закон — шаг к упрощению жизни
Эти изменения — часть цифровизации жилищно-коммунальной сферы. Благодаря им снижается бюрократическая нагрузка, повышается прозрачность работы коммунальных служб, а права собственников жилья становятся лучше защищены. Теперь россияне могут быть уверены, что данные о проверке их счетчиков всегда доступны в государственной системе и не могут быть использованы для неправомерных требований.
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