«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире уже установлены бытовые счетчики

В России вступили в силу обновлённые правила проверки бытовых счетчиков, которые значительно облегчат жизнь собственникам жилья. Теперь гражданам не нужно самостоятельно предоставлять документы о проверке приборов учёта в управляющие компании — все данные будут автоматически заноситься в единую государственную базу.

Какие изменения вступили в силу?

Ранее управляющие компании требовали от жильцов подтверждать проверку счетчиков воды, электроэнергии и других ресурсов. При отсутствии документов собственникам грозили начисления по повышенным тарифам.

Теперь эти требования признаны незаконными. Информация о проверке приборов учёта будет передаваться напрямую в Росреестр, и коммунальные службы смогут получать её из единой базы без участия граждан.

Почему это важно для собственников жилья?

Защита от неправомерных требований . Управляющие компании больше не могут требовать от граждан документы о проверке счетчиков.

. Управляющие компании больше не могут требовать от граждан документы о проверке счетчиков. Экономия времени . Жильцам больше не нужно посещать коммунальные службы и собирать справки.

. Жильцам больше не нужно посещать коммунальные службы и собирать справки. Снижение бюрократии. Вся информация централизована, что исключает ошибки и потерю данных.

Что теперь должны делать управляющие компании?

С введением новых правил коммунальные службы лишены права требовать от собственников подтверждающие документы. Любые попытки принудить граждан к их предоставлению считаются нарушением закона.

Если управляющая компания продолжает требовать документы или угрожает перевести оплату на повышенные тарифы, жильцы могут:

Подать жалобу в жилищную инспекцию или другие контролирующие органы.

или другие контролирующие органы. Напомнить УК , что вся информация теперь доступна в базе Росреестра .

, что вся информация теперь доступна в базе . Обратиться за помощью к юристу для подготовки официального обращения.

Новый закон — шаг к упрощению жизни

Эти изменения — часть цифровизации жилищно-коммунальной сферы. Благодаря им снижается бюрократическая нагрузка, повышается прозрачность работы коммунальных служб, а права собственников жилья становятся лучше защищены. Теперь россияне могут быть уверены, что данные о проверке их счетчиков всегда доступны в государственной системе и не могут быть использованы для неправомерных требований.