«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире установлены бытовые счетчики

В России вступили в силу обновленные правила, упрощающие жизнь владельцам квартир с бытовыми счетчиками. Теперь гражданам больше не нужно самостоятельно подтверждать проверку приборов учета и предоставлять документы в управляющую компанию — вся информация будет вноситься в государственную базу данных.

Как изменились правила?

Ранее собственники жилья обязаны были предоставлять коммунальным службам документы о поверке счетчиков. При их отсутствии управляющие компании могли угрожать начислением платежей по повышенным тарифам.

Теперь эти требования признаны незаконными. Данные о проверках приборов учета автоматически вносятся в единую базу Росреестра, и коммунальные службы получают информацию напрямую. Это избавляет граждан от необходимости собирать справки и посещать управляющие компании.

Почему это важно для жильцов?

Защита от неправомерных требований. Управляющие компании больше не могут угрожать повышением платежей за отсутствие документов о поверке.

Управляющие компании больше не могут угрожать повышением платежей за отсутствие документов о поверке. Экономия времени. Гражданам больше не нужно ходить по инстанциям и предоставлять справки.

Гражданам больше не нужно ходить по инстанциям и предоставлять справки. Минимизация ошибок. Информация хранится в единой системе, что снижает риск потери данных и исключает путаницу с документами.

Что изменится для управляющих компаний?

Теперь коммунальные службы не имеют права требовать у жильцов документы о поверке счетчиков. В случае нарушения граждане могут подать жалобу в жилищную инспекцию или другие надзорные органы.

Если управляющая компания продолжает требовать справки, можно:

Официально напомнить о новом порядке и необходимости запрашивать данные в Росреестре.

Обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру.

Проконсультироваться с юристом и составить жалобу.

Шаг к цифровизации и удобству

Обновленные правила упростят взаимодействие между гражданами и коммунальными службами, снизят бюрократическую нагрузку и сделают систему прозрачнее. Теперь информация о проверках счетчиков надежно хранится в государственной базе, и россияне могут быть уверены, что их права защищены.