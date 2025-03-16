«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире установлены бытовые счетчики
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В России вступили в силу обновленные правила, упрощающие жизнь владельцам квартир с бытовыми счетчиками. Теперь гражданам больше не нужно самостоятельно подтверждать проверку приборов учета и предоставлять документы в управляющую компанию — вся информация будет вноситься в государственную базу данных.
Как изменились правила?
Ранее собственники жилья обязаны были предоставлять коммунальным службам документы о поверке счетчиков. При их отсутствии управляющие компании могли угрожать начислением платежей по повышенным тарифам.
Теперь эти требования признаны незаконными. Данные о проверках приборов учета автоматически вносятся в единую базу Росреестра, и коммунальные службы получают информацию напрямую. Это избавляет граждан от необходимости собирать справки и посещать управляющие компании.
Почему это важно для жильцов?
- Защита от неправомерных требований. Управляющие компании больше не могут угрожать повышением платежей за отсутствие документов о поверке.
- Экономия времени. Гражданам больше не нужно ходить по инстанциям и предоставлять справки.
- Минимизация ошибок. Информация хранится в единой системе, что снижает риск потери данных и исключает путаницу с документами.
Что изменится для управляющих компаний?
Теперь коммунальные службы не имеют права требовать у жильцов документы о поверке счетчиков. В случае нарушения граждане могут подать жалобу в жилищную инспекцию или другие надзорные органы.
Если управляющая компания продолжает требовать справки, можно:
- Официально напомнить о новом порядке и необходимости запрашивать данные в Росреестре.
- Обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру.
- Проконсультироваться с юристом и составить жалобу.
Шаг к цифровизации и удобству
Обновленные правила упростят взаимодействие между гражданами и коммунальными службами, снизят бюрократическую нагрузку и сделают систему прозрачнее. Теперь информация о проверках счетчиков надежно хранится в государственной базе, и россияне могут быть уверены, что их права защищены.
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