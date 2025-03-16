Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Теперь запрещено»: в РФ в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире установлены бытовые счетчики

В России вступили в силу обновленные правила, у...

ВКонтакте

Подписаться на Дзен.канал

В России вступили в силу обновленные правила, упрощающие жизнь владельцам квартир с бытовыми счетчиками. Теперь гражданам больше не нужно самостоятельно подтверждать проверку приборов учета и предоставлять документы в управляющую компанию — вся информация будет вноситься в государственную базу данных.

Как изменились правила?

Ранее собственники жилья обязаны были предоставлять коммунальным службам документы о поверке счетчиков. При их отсутствии управляющие компании могли угрожать начислением платежей по повышенным тарифам.

Теперь эти требования признаны незаконными. Данные о проверках приборов учета автоматически вносятся в единую базу Росреестра, и коммунальные службы получают информацию напрямую. Это избавляет граждан от необходимости собирать справки и посещать управляющие компании.

Почему это важно для жильцов?

  • Защита от неправомерных требований. Управляющие компании больше не могут угрожать повышением платежей за отсутствие документов о поверке.
  • Экономия времени. Гражданам больше не нужно ходить по инстанциям и предоставлять справки.
  • Минимизация ошибок. Информация хранится в единой системе, что снижает риск потери данных и исключает путаницу с документами.

Что изменится для управляющих компаний?

Теперь коммунальные службы не имеют права требовать у жильцов документы о поверке счетчиков. В случае нарушения граждане могут подать жалобу в жилищную инспекцию или другие надзорные органы.

Если управляющая компания продолжает требовать справки, можно:

  • Официально напомнить о новом порядке и необходимости запрашивать данные в Росреестре.
  • Обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру.
  • Проконсультироваться с юристом и составить жалобу.

Шаг к цифровизации и удобству

Обновленные правила упростят взаимодействие между гражданами и коммунальными службами, снизят бюрократическую нагрузку и сделают систему прозрачнее. Теперь информация о проверках счетчиков надежно хранится в государственной базе, и россияне могут быть уверены, что их права защищены.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Аномальная жара и затопленные дороги: чем опасна весна 2025 года в Татарстане?

Не у нас

17 часов назад

Ученые выяснили насколько высока вероятность уничтожение человечества из-за ИИ

убить клопов цена

Не у нас

17 часов назад

К 2030 году выращивать зубы станет возможным

Интересное в Казани

2 дня назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025

замена масла в акпп бмв х3 f25 в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В Казани активно обсуждают сельскохозяйственную ярмарку

Новости Казани

17 часов назад

Жители недовольны: в Казани построят 5 мусороперерабатывающих комплекса

Новости Казани

день назад

Кризис нипочем, казанцы продолжают активно скупать квартиры в элитных ЖК

Новости Казани

17 часов назад

Что дороже: хобби или квартира?
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарская Бузова Эльвира Хан планирует увеличить грудь

По словам блогера, она уже прошла все медицинск...

Не у нас

55 минут назад

Японские ученые создали уникальную биогибридную руку с человеческими мышцами

Не у нас

час назад

Стало ясно, в каком году уровень кислорода на Земле станет непригодным для жизни

Спортивные новости Казани

2 часа назад

Закидывайте в воду — и картошка будет вкуснее: даже сливочное масло не понадобится — получается рассыпчатая и ароматная

Новости Казани

5 часов назад

Стоматологи Татарстана дали советы родителям, как защитить детей от кариеса
Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, ...
Новости Казани
2 дня назад

Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, доставили в суд

Новости Татарстана

5 часов назад

Налог 40 тысяч за бездетность и запрет алкоголя. Как хотят повысить рождаемость?

Новости Татарстана

6 часов назад

МЧС в Татарстане с трудом спасли мужчину, который провалился под лед

Не у нас

6 часов назад

Что случилось с самой читающей страной в мире?
Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, гд...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья