«Теперь законом запрещено»: в РФ в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть бытовые счетчики

В России упростили правила учёта и проверки бытовых счётчиков

С июня 2025 года в России вступили в силу новые правила, облегчающие жизнь владельцам квартир: теперь подтверждение проверки бытовых счётчиков происходит автоматически через единую базу Росреестра. Гражданам больше не нужно лично предоставлять документы управляющим компаниям.

Юрист Максим Иванов объясняет, что это позволит избежать необоснованных требований и угроз повышения тарифов со стороны коммунальщиков. Раньше жильцы тратили время на сбор и передачу бумажных подтверждений, теперь вся информация доступна в электронном виде.

Управляющим компаниям запрещено требовать бумажные документы, что снижает бюрократию и повышает эффективность работы. Если права жильцов нарушаются, можно жаловаться в жилищную инспекцию и обращаться к юристам.

Эти изменения делают систему учёта коммунальных услуг прозрачнее, удобнее и защищают права потребителей.