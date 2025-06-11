Теперь за картошку на даче выпишут штраф. Новое правило уже с 13 июня. Люди лишились дара речи из-за нового правила

Штрафы для дачников, торгующих овощами без регистрации: что нужно учитывать?

Недавние изменения в законодательстве вносят серьёзные коррективы в правила торговли сельскохозяйственными продуктами с личных участков. Теперь дачники, решившие продавать картофель, овощи и другие продукты без официальной государственной регистрации, рискуют столкнуться с штрафами. Максимальная сумма штрафа для таких продавцов может составить 2000 рублей.

Чтобы продавать сельскохозяйственную продукцию законно, дачники обязаны пройти процедуру регистрации. Торговля без официального разрешения теперь считается нарушением законодательства и влечёт за собой штрафные санкции.

Также стоит отметить, что владельцы участков, которые выращивают картофель для продажи из собственных семян, должны соблюдать строгие нормы по производству семян сельскохозяйственных культур. Несоблюдение этих правил влечёт штраф в размере до 500 рублей, как указано в статье 10.12 КоАП РФ.

Эти меры введены с целью улучшения контроля за качеством сельскохозяйственной продукции, а также для предотвращения продажи товаров, не прошедших обязательную сертификацию и проверку.