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Теперь за картошку на даче выпишут штраф. Новое правило уже с 12 июня. Люди лишились дара речи из-за нового правила

Новые штрафы для дачников, торгующих овощами: в...

mk.ru

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Новые штрафы для дачников, торгующих овощами: важные изменения

Недавние изменения в законодательстве касаются торговли сельскохозяйственной продукцией с личных участков. Теперь дачники, занимающиеся продажей картофеля и других овощей без государственной регистрации, могут столкнуться с штрафом до 2000 рублей. Для легальной торговли сельхозпродукцией необходима официальная регистрация.

Торговля овощами без регистрации считается незаконной и может привести к штрафу до 2000 рублей.

Для тех, кто выращивает картофель на продажу из собственных семян, также предусмотрен штраф до 500 рублей за нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений (статья 10.12 КоАП РФ).

Эти меры направлены на контроль за качеством и происхождением сельхозпродукции, а также на предотвращение продажи продукции, не прошедшей должную проверку, сообщает progorod62.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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