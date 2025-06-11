Теперь за эти «нулёвки» могут лишить прав: в ГАИ разъяснили, какие безалкогольные напитки могут стоить водительских прав

Мифы о напитках без алкоголя, которые могут привести к проблемам за рулём

Многие водители ошибочно полагают, что напитки без алкоголя не оказывают влияния на их способность управлять автомобилем. Однако на практике некоторые продукты, даже не содержащие явного этанола, могут привести к неприятным последствиям, включая нарушение закона и опасные ситуации на дороге.

Одним из самых распространённых источников заблуждений являются ферментированные напитки и кисломолочная продукция. Напитки, такие как квас, кефир, ряженка и йогурты, образуют следы алкоголя в процессе брожения. Хотя уровень этанола в этих продуктах минимален, запах спирта, исходящий от них, может быть принят сотрудниками ДПС за алкогольный. Это может привести к обязательному медицинскому освидетельствованию, потере времени и даже штрафам.

Другим «ложным другом» водителя является безалкогольное пиво и вино с маркировкой 0.0%. Несмотря на отсутствие явного содержания алкоголя, такие напитки могут содержать до 0,5% этанола, что может привести к положительному результату на алкотестере. Особенно важно помнить об этом людям с высокой чувствительностью к алкоголю, поскольку даже малые дозы могут стать причиной нарушений.

Не стоит забывать и о кофе с энергетическими напитками. Хотя они не содержат алкоголя, они могут влиять на нервную систему водителя. Эти напитки часто провоцируют повышенную возбудимость, агрессивное поведение и ухудшают концентрацию внимания, что существенно снижает безопасность на дороге.

Как избежать проблем с напитками?

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, лучше всего избегать употребления любых напитков перед поездкой, кроме чистой воды или сока. Если вы чувствуете усталость за рулём, гораздо безопаснее сделать остановку и немного отдохнуть, чем пытаться стимулировать себя с помощью кофе или энергетиков. Кроме того, важно следить за своим состоянием здоровья, особенно если вы склонны к метаболическим расстройствам или чувствительны к алкоголю.

Таким образом, для водителя наилучший выбор — это чистая вода, поскольку даже самые «безобидные» напитки могут скрывать в себе угрозу для безопасности на дороге.