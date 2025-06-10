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Теперь за эти «нулёвки» лишат прав: в ГАИ разъяснили, какие безалкогольные напитки могут стоить водительских прав

Многие водители ошибочно полагают, что напитки ...

op78.ru

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Множество водителей считают, что напитки без алкоголя безопасны для вождения. Однако на практике это не всегда так, и некоторые безобидные на первый взгляд продукты могут привести к проблемам с законом.

Рассмотрим наиболее распространённые «ложные друзья» водителя.

  • Ферментированные напитки и кисломолочная продукция – такие напитки, как квас, кефир, ряженка и йогурты, содержат следы алкоголя, образующиеся в процессе брожения. Этот запах может быть принят инспектором ДПС за алкогольный, что приведет к необходимости медицинского освидетельствования. В результате могут последовать штрафы и потеря времени.
  • Безалкогольное пиво и вино (маркировка 0.0%) – такие напитки могут содержать до 0,5% алкоголя. Несмотря на отсутствие явного этанола, алкотестер может дать положительный результат. Особенно это важно учитывать при индивидуальной чувствительности к алкоголю.
  • Кофе и энергетики – хотя эти напитки не содержат алкоголь, они могут вызывать возбудимость, ухудшать концентрацию внимания и провоцировать агрессивное поведение. Это снижает безопасность за рулём, несмотря на временное ощущение бодрости.

Как избежать проблем?

  • Избегайте употребления любых напитков перед поездкой, кроме воды и соков.
  • Если чувствуете усталость, остановитесь и отдохните, не прибегайте к кофе или энергетикам.
  • Следите за своим здоровьем, особенно если у вас есть чувствительность к алкоголю или метаболические расстройства.

Лучший выбор водителя – чистая вода, поскольку даже самые безобидные напитки могут создать опасность на дороге, сообщает progoroduhta.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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