Теперь все станет по-другому: всех, кто планирует отпуск в 2025 году, ждет неприятная новость
tgstat.ru
С начала 2025 года на федеральной территории «Сириус» начнёт действовать новый туристический налог, который заменит ранее существовавший курортный сбор. Это изменение затронет как отдыхающих, так и владельцев гостиничного бизнеса.
Ранее курортный сбор составлял фиксированные 50 рублей в сутки с человека. Новый налог будет рассчитываться по-другому: его размер зависит от стоимости номера. Чем выше цена проживания, тем больше будет налог, что делает систему прогрессивной.
Основанием для расчёта станет стоимость гостиничного номера без учёта НДС и самого налога. Ставку налога устанавливают местные власти внутри Сириуса, поэтому она может различаться в разных районах. В 2025 году её максимальный размер составит 1% от стоимости номера, а к 2029 году может вырасти до 5%.
Минимальный размер налога – 100 рублей за номер в сутки. Это значит, что даже в самых доступных отелях придётся платить не меньше этой суммы. Для удобства туристов налог будет выделен в счёте отдельной строкой, что обеспечит прозрачность начислений.
Оплачивать налог должны юридические лица и предприниматели, предоставляющие услуги размещения – отели, гостиницы, хостелы, апартаменты и другие объекты. Однако фактически расходы ложатся на гостей, так как сумма включается в стоимость проживания.
Некоторые категории граждан освобождаются от уплаты налога. В их числе:
- Герои Российской Федерации;
- Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых действий;
- Инвалиды детства;
- Работники предприятий в Сириусе и их семьи;
- Участники официальных спортивных, научных и культурных мероприятий.
Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить подтверждающие документы. Полный перечень и порядок их оформления будет опубликован местными властями.
Введение нового налога может повлиять на стоимость проживания в Сириусе. Отели, вероятно, переложат часть расходов на гостей, что приведёт к росту цен. Однако система может стимулировать развитие бюджетного сегмента, где налоговая нагрузка будет ниже.
Нововведение требует внимания как от туристов, так и от гостиничного бизнеса. Разобравшись в правилах начисления налога и льготах, можно избежать неожиданных затрат и недоразумений. Рекомендуется следить за обновлениями от властей Сириуса, чтобы быть в курсе всех деталей.
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