Теперь все станет по-другому: всех, кто планирует отпуск в 2025 году, ждет неприятная новость

С начала 2025 года на федеральной территории «Сириус» начнёт действовать новый туристический налог, который заменит ранее существовавший курортный сбор. Это изменение затронет как отдыхающих, так и владельцев гостиничного бизнеса.

Ранее курортный сбор составлял фиксированные 50 рублей в сутки с человека. Новый налог будет рассчитываться по-другому: его размер зависит от стоимости номера. Чем выше цена проживания, тем больше будет налог, что делает систему прогрессивной.

Основанием для расчёта станет стоимость гостиничного номера без учёта НДС и самого налога. Ставку налога устанавливают местные власти внутри Сириуса, поэтому она может различаться в разных районах. В 2025 году её максимальный размер составит 1% от стоимости номера, а к 2029 году может вырасти до 5%.

Минимальный размер налога – 100 рублей за номер в сутки. Это значит, что даже в самых доступных отелях придётся платить не меньше этой суммы. Для удобства туристов налог будет выделен в счёте отдельной строкой, что обеспечит прозрачность начислений.

Оплачивать налог должны юридические лица и предприниматели, предоставляющие услуги размещения – отели, гостиницы, хостелы, апартаменты и другие объекты. Однако фактически расходы ложатся на гостей, так как сумма включается в стоимость проживания.

Некоторые категории граждан освобождаются от уплаты налога. В их числе:

Герои Российской Федерации;

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых действий;

Инвалиды детства;

Работники предприятий в Сириусе и их семьи;

Участники официальных спортивных, научных и культурных мероприятий.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предоставить подтверждающие документы. Полный перечень и порядок их оформления будет опубликован местными властями.

Введение нового налога может повлиять на стоимость проживания в Сириусе. Отели, вероятно, переложат часть расходов на гостей, что приведёт к росту цен. Однако система может стимулировать развитие бюджетного сегмента, где налоговая нагрузка будет ниже.

Нововведение требует внимания как от туристов, так и от гостиничного бизнеса. Разобравшись в правилах начисления налога и льготах, можно избежать неожиданных затрат и недоразумений. Рекомендуется следить за обновлениями от властей Сириуса, чтобы быть в курсе всех деталей.