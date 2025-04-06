Теперь все передавать заново. С 7 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ пересмотрят полностью

Поверка водяных счетчиков с 2025 года: теперь проще, быстрее и удобнее

С начала 2025 года в России вступили в силу обновлённые правила поверки водосчётчиков. Нововведения сделали этот процесс значительно проще и удобнее для всех жильцов.

Что изменилось?

Главное — теперь счётчики не нужно снимать и везти в лабораторию. Всё происходит прямо у вас дома. Специалист приезжает по вызову, проверяет прибор на месте и выдает официальный акт — без демонтажа и лишней возни.

Почему это удобно:

Раньше приходилось:

вызывать сантехника,

демонтировать счётчик,

везти его на проверку,

ждать результатов,

заново устанавливать.

Это занимало много времени и требовало дополнительных затрат. Иногда после таких манипуляций возникали протечки или другие проблемы. Теперь всё это в прошлом.

Не пропустите срок поверки — это важно

Если вовремя не пройти поверку, управляющая компания начнёт начислять плату по нормативу, а он обычно выше реального расхода воды. Поэтому важно следить за датами.

Имейте в виду: отсчёт шестилетнего межповерочного интервала начинается не с момента установки счётчика, а с даты его производства. Эти данные есть в паспорте прибора.

Где смотреть информацию

Уточнить дату поверки можно:

в паспорте счётчика,

в личном кабинете на сайте поставщика услуг или УК,

через уведомления (по почте, СМС или e-mail).

Помощь онлайн — реестр «Аршин»

Все данные о поверке хранятся в федеральной базе «Аршин». Проверить актуальность можно через портал Госуслуг. Это надёжный способ убедиться, что всё оформлено правильно.

Итог

Новые правила упростили жизнь. Главное — не забывать о сроках поверки и обращаться только к аккредитованным специалистам. Это поможет избежать лишних трат и проблем с управляющей компанией.