Теперь все передавать заново. С 7 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ пересмотрят полностью

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Поверка водяных счетчиков с 2025 года: теперь п...

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Поверка водяных счетчиков с 2025 года: теперь проще, быстрее и удобнее

С начала 2025 года в России вступили в силу обновлённые правила поверки водосчётчиков. Нововведения сделали этот процесс значительно проще и удобнее для всех жильцов.

Что изменилось?

Главное — теперь счётчики не нужно снимать и везти в лабораторию. Всё происходит прямо у вас дома. Специалист приезжает по вызову, проверяет прибор на месте и выдает официальный акт — без демонтажа и лишней возни.

Почему это удобно:

Раньше приходилось:

  • вызывать сантехника,

  • демонтировать счётчик,

  • везти его на проверку,

  • ждать результатов,

  • заново устанавливать.

Это занимало много времени и требовало дополнительных затрат. Иногда после таких манипуляций возникали протечки или другие проблемы. Теперь всё это в прошлом.

Не пропустите срок поверки — это важно

Если вовремя не пройти поверку, управляющая компания начнёт начислять плату по нормативу, а он обычно выше реального расхода воды. Поэтому важно следить за датами.

Имейте в виду: отсчёт шестилетнего межповерочного интервала начинается не с момента установки счётчика, а с даты его производства. Эти данные есть в паспорте прибора.

Где смотреть информацию

Уточнить дату поверки можно:

  • в паспорте счётчика,

  • в личном кабинете на сайте поставщика услуг или УК,

  • через уведомления (по почте, СМС или e-mail).

Помощь онлайн — реестр «Аршин»

Все данные о поверке хранятся в федеральной базе «Аршин». Проверить актуальность можно через портал Госуслуг. Это надёжный способ убедиться, что всё оформлено правильно.

Итог

Новые правила упростили жизнь. Главное — не забывать о сроках поверки и обращаться только к аккредитованным специалистам. Это поможет избежать лишних трат и проблем с управляющей компанией.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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