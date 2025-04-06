Теперь все передавать заново. С 7 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ пересмотрят полностью
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Поверка водяных счетчиков с 2025 года: теперь проще, быстрее и удобнее
С начала 2025 года в России вступили в силу обновлённые правила поверки водосчётчиков. Нововведения сделали этот процесс значительно проще и удобнее для всех жильцов.
Что изменилось?
Главное — теперь счётчики не нужно снимать и везти в лабораторию. Всё происходит прямо у вас дома. Специалист приезжает по вызову, проверяет прибор на месте и выдает официальный акт — без демонтажа и лишней возни.
Почему это удобно:
Раньше приходилось:
вызывать сантехника,
демонтировать счётчик,
везти его на проверку,
ждать результатов,
заново устанавливать.
Это занимало много времени и требовало дополнительных затрат. Иногда после таких манипуляций возникали протечки или другие проблемы. Теперь всё это в прошлом.
Не пропустите срок поверки — это важно
Если вовремя не пройти поверку, управляющая компания начнёт начислять плату по нормативу, а он обычно выше реального расхода воды. Поэтому важно следить за датами.
Имейте в виду: отсчёт шестилетнего межповерочного интервала начинается не с момента установки счётчика, а с даты его производства. Эти данные есть в паспорте прибора.
Где смотреть информацию
Уточнить дату поверки можно:
в паспорте счётчика,
в личном кабинете на сайте поставщика услуг или УК,
через уведомления (по почте, СМС или e-mail).
Помощь онлайн — реестр «Аршин»
Все данные о поверке хранятся в федеральной базе «Аршин». Проверить актуальность можно через портал Госуслуг. Это надёжный способ убедиться, что всё оформлено правильно.
Итог
Новые правила упростили жизнь. Главное — не забывать о сроках поверки и обращаться только к аккредитованным специалистам. Это поможет избежать лишних трат и проблем с управляющей компанией.
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