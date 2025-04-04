Теперь все передавать заново. С 6 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ изменились полностью

С начала 2025 года в России вступили в силу новые правила поверки водяных счетчиков, которые значительно упростили эту процедуру для граждан.

Теперь проверка счетчиков осуществляется непосредственно на дому у пользователя, исключая необходимость демонтажа и транспортировки прибора в лабораторию.

Почему это важно

Раньше процесс поверки водяных счетчиков был связан с множеством неудобств: от вызова сантехника до необходимости временного снятия устройства. Это влекло за собой дополнительные расходы и риск утечек или повреждений.

Теперь специалисты приезжают по вызову, проверяют счетчик прямо на месте и выдают официальное заключение о его работоспособности, что значительно экономит время и деньги жителей.

Сохранение денег и предотвращение непредвиденных расходов

Не стоит забывать о поверке, так как пропуск срока может привести к начислению платы по нормативам, которые часто выше фактического потребления. Межповерочный интервал составляет шесть лет и отсчитывается не от даты установки прибора, а от даты его производства.

Как следить за сроками поверки

Для контроля сроков поверки полезно регулярно проверять паспорт устройства и личный кабинет на сайте поставщика услуг или управляющей компании. Многие организации также информируют о сроках через уведомления по почте, СМС или электронные письма.

Роль фонда «Аршин»

Все данные о поверках собраны в федеральном реестре «Аршин», доступ к которому открыт через портал Госуслуг. Это обеспечивает прозрачность процесса и защиту от подделок и ошибок.

Благодаря нововведениям, поверка водяных счетчиков стала не только доступнее и удобнее, но и безопаснее. Важно вовремя обращаться за услугами поверки к аккредитованным специалистам, чтобы избежать лишних расходов и проблем, сообщает progorod59.