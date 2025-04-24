Теперь все передавать заново. С 26 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ изменились полностью

С 2025 года в России вступили в силу новые правила поверки водосчётчиков, которые существенно упрощают процесс и делают его более удобным для потребителей.

Теперь не нужно снимать прибор и отвозить его в лабораторию для проверки — вся процедура проходит прямо на месте, что экономит ваше время и деньги.

Что изменилось?

Ранее процесс поверки был довольно сложным и затратным. Чтобы пройти поверку, необходимо было вызвать специалиста, снять счётчик, отвезти его в лабораторию, ждать заключения и затем снова установить прибор. Это занимало много времени, требовало дополнительных финансовых затрат и часто приводило к проблемам, таким как протечки после установки.

С новыми правилами специалист теперь приезжает прямо к вам домой, проверяет исправность счётчика и сразу выдает официальное заключение. Все эти операции проходят быстро и удобно, без необходимости снимать прибор или оплачивать транспортировку и повторную установку.

Зачем нужна поверка?

Поверка водосчётчиков необходима для подтверждения точности показаний устройства. Если поверка не проводится вовремя, управляющая компания может начать начислять плату по средним нормативам, которые зачастую оказываются выше фактического потребления воды. Это может привести к переплатам за коммунальные услуги, поэтому важно вовремя проводить проверку счётчика.

Когда проводить поверку?

Поверка водосчётчиков должна проводиться каждые шесть лет, но срок поверки отсчитывается не с момента установки прибора, а с даты его изготовления. Информацию о дате изготовления можно найти в паспорте устройства. Напоминания о сроках поверки часто приходят от управляющих компаний через почту, СМС или электронную почту.

Как проверить актуальность поверки?

Все результаты поверки фиксируются в государственной системе «Аршин». Чтобы убедиться в актуальности поверки, можно зайти на портал Госуслуг и ввести номер водосчётчика. Это позволит убедиться, что данные официально зарегистрированы, и вы сможете избежать проблем с подделкой документов.

Как избежать переплаты за воду?

Чтобы не переплачивать за воду, важно следить за сроками поверки и обращаться только к аккредитованным специалистам. Новые правила делают процесс поверки более удобным, быстрым и безопасным, что помогает вам контролировать расходы на коммунальные услуги.