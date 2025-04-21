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Теперь все передавать заново. С 23 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ изменились полностью

С января 2025 года поверка водосчётчиков в Росс...

immunocap.ru

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С начала 2025 года в России вступили в силу обновлённые правила, касающиеся поверки водосчётчиков.

Теперь больше не нужно снимать устройство и везти его в лабораторию — вся процедура проводится прямо у вас дома. Это избавляет от хлопот и лишних трат.

Что было раньше и что теперь

Прежняя процедура выглядела утомительно: вызывали специалиста, снимали счётчик, отвозили его на поверку, ждали заключение, а затем устанавливали обратно. Это занимало много времени, требовало дополнительных расходов и нередко сопровождалось аварийными ситуациями.

Сейчас всё иначе. Специалист приезжает на дом, проверяет исправность прибора и сразу выдает официальное заключение. Никаких демонтажей, протечек и лишней волокиты.

Зачем вообще нужна поверка?

Поверка — это гарантия того, что счётчик показывает точные данные. Если не пройти процедуру вовремя, управляющая компания начнёт начислять плату по средним нормативам. А они, как правило, выше фактического расхода воды. Поэтому лучше следить за сроками и не откладывать проверку.

Как узнать, когда пора?

Поверку нужно проходить каждые шесть лет. Срок отсчитывается не с момента установки, а с даты изготовления прибора. Эти данные указаны в паспорте устройства. Также информацию можно найти на сайте обслуживающей организации или в уведомлениях от управляющей компании — они часто приходят по почте, в СМС или на email.

Проверка через Госуслуги

Все результаты поверки фиксируются в государственной системе «Аршин». Проверить актуальность можно на портале Госуслуги — достаточно ввести номер прибора. Это защищает от подделок и гарантирует, что ваши данные официально зафиксированы.

Как избежать переплаты

Следите за датой следующей поверки и обращайтесь только к аккредитованным специалистам. С новыми правилами поверка стала не только проще, но и безопаснее. А главное — она помогает избежать лишних трат на воду и контролировать свои расходы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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