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Теперь все передавать заново. С 13 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ изменились полностью

С января 2025 года в России упростили процедуру...

gosuslugi.ru

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Ранее проверка водосчётчиков была сложным процессом: снятие прибора, поездка в лабораторию, ожидание заключения и повторная установка.

С 2025 года всё стало проще — специалист приходит на дом, проводит поверку на месте и сразу выдаёт заключение.

Теперь не нужно рисковать затоплением соседей или тратить время на демонтаж и установку.

Почему это важно?

Если вы пропустите срок поверки, управляющая компания начнёт начислять оплату по нормативам, которые часто значительно выше реального расхода воды. Это может привести к ощутимым переплатам.

Регулярная поверка — не просто формальность, а возможность экономить и не переплачивать за воду.

Когда нужно проходить поверку?

Срок поверки — раз в 6 лет. Главное: считать нужно не с момента установки счётчика, а с даты его выпуска, которая указана в паспорте прибора или на сайте поставщика услуг.

Некоторые управляющие компании отправляют напоминания по почте или через электронные сервисы, но ответственность всё равно лежит на владельце квартиры.

Где проверить статус счётчика?

Вся информация о поверках хранится в федеральной системе «Аршин», доступной через портал Госуслуг.

Это позволяет:

  • Проверить подлинность результатов;
  • Убедиться, что работа выполнена аккредитованным специалистом;
  • Исключить мошенничество.

Как сэкономить?

  • Следите за датами поверки и не затягивайте с визитом специалиста;
  • Пользуйтесь услугами только аккредитованных компаний, чтобы избежать проблем;
  • Проверяйте данные в «Аршине» — это бесплатно и займёт пару минут.

Новый порядок делает поверку дешевле, быстрее и безопаснее, а значит — ещё одним способом сократить расходы на коммуналку без потери качества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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