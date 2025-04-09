Теперь все передавать заново. С 12 апреля правила подачи показаний счетчиков ЖКХ изменились полностью

С начала 2025 года в России действуют новые правила поверки водомеров.

Главное изменение — никаких сложных процедур, демонтажа и транспортировки: теперь всё можно сделать прямо в квартире.

Что поменялось?

Раньше проверка счётчиков превращалась в настоящий квест: приглашали специалиста, снимали прибор, отвозили в лабораторию, ждали результаты, затем всё устанавливали заново. Сейчас достаточно пригласить специалиста — он проверит устройство на месте и сразу выдаст заключение. Минимум хлопот и без риска затопить соседей.

Почему это важно?

Если пропустить дату поверки, управляющая компания начнёт рассчитывать оплату по нормативам — а они, как правило, выше реального расхода. Это прямой путь к переплатам. Поэтому регулярная поверка — способ не только соблюдать закон, но и экономить.

Когда проверять?

Период поверки — один раз в 6 лет. Причём отсчёт ведётся не с установки, а с даты выпуска счётчика — её можно найти в паспорте устройства или на сайте поставщика услуг. Некоторые управляющие компании сами присылают напоминания по почте или в электронном виде.

Где проверить актуальность поверки?

Все данные о поверках хранятся в федеральной базе «Аршин». Их можно легко проверить на портале Госуслуг. Это исключает подделки и даёт уверенность в корректности информации.

Как сэкономить?

Следите за сроками и выбирайте только аккредитованных специалистов. Благодаря новому порядку, поверка стала быстрее, безопаснее и проще. А это — реальный шанс сэкономить на коммунальных платежах.