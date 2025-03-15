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Теперь все будет по-другому: всех, кто планирует отпуск в 2025 году, ждет неприятная новость

С 2025 года в Сириусе вводится новый туристичес...

companysec.ru

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С начала 2025 года федеральная территория «Сириус» вводит новый туристический налог, заменяющий экспериментальный курортный сбор.

Это изменение в налоговой политике повлияет как на гостей курорта, так и на представителей гостиничного бизнеса.

Основные изменения

Новый туристический налог будет зависеть от стоимости номера, вводя прогрессивную систему налогообложения. Так, чем выше стоимость проживания, тем больший налог придется уплатить. Налоговая ставка устанавливается местными властями каждого муниципального образования в Сириусе и варьируется в пределах до 1% от стоимости номера в 2025 году с планами постепенного увеличения до 5% к 2029 году.

Минимальный порог и прозрачность

Установлен минимальный порог налога в размере 100 рублей за номер в сутки, гарантируя, что даже самые бюджетные варианты размещения будут облагаться налогом. Важно отметить, что налог будет четко указываться в счете за проживание, что облегчит контроль за его начислением для туристов.

Кто платит налог

Плательщиками туристического налога являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги временного размещения. Они включают налог в стоимость проживания, эффективно перекладывая его на плечи гостей.

Льготные категории граждан

Существуют определенные категории граждан, освобожденные от уплаты туристического налога, включая Героев Российской Федерации, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов детства, а также участников спортивных и культурных мероприятий в Сириусе.

Влияние на стоимость проживания и бизнес

Введение налога может привести к увеличению стоимости проживания, особенно в более дорогих отелях. Однако прогрессивная система налогообложения также может стимулировать развитие более доступных вариантов размещения.

Новый туристический налог в Сириусе представляет собой значительное изменение в налоговой политике региона. Понимание механизма его расчета и знание о льготных категориях граждан поможет как туристам, так и предпринимателям адаптироваться к нововведениям.

Рекомендуется следить за дополнительными объявлениями местных властей для получения актуальной информации, сообщает progoroduhta.ru.

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