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Теперь все будет по-другому: всех, кто хотел в отпуск в 2025 году, ждет неприятная новость

С начала 2025 года федеральная территория "Сири...

sochi-express.ru

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С начала 2025 года федеральная территория "Сириус" внедряет туристический налог, который заменит действовавший ранее курортный сбор. Это изменение затрагивает как туристов, так и представителей гостиничного бизнеса.

Как изменится система налогообложения?

Ранее курортный сбор составлял фиксированные 50 рублей в сутки с каждого гостя. Новый налог рассчитывается иначе: его размер зависит от стоимости номера. Чем выше цена проживания, тем больше сумма налога.

Основные принципы нового налога:

  • Налоговая база – стоимость гостиничного номера без учета НДС и самого налога.
  • Ставка налога определяется местными властями и не будет единой для всей территории "Сириуса".
  • Максимальная ставка в 2025 году – 1% от стоимости номера, к 2029 году она может увеличиться до 5%.
  • Минимальный порог налога – 100 рублей за номер в сутки, даже для самых недорогих вариантов размещения.
  • Прозрачность расчетов – налог будет отображаться отдельной строкой в счете за проживание.

Кто платит налог?

Плательщиками налога являются гостиницы, отели, хостелы и другие объекты временного размещения. Однако фактически эта сумма включается в стоимость проживания, и оплачивают ее туристы.

Кто освобождается от налога?

От уплаты туристического налога освобождены:

  • Герои Российской Федерации;
  • Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;
  • Инвалиды детства;
  • Сотрудники организаций, работающих в "Сириусе", и их семьи;
  • Участники спортивных, научных и культурных мероприятий, проходящих в "Сириусе".

Для освобождения от налога потребуется предоставить подтверждающие документы. Полный список документов и порядок их подачи будет опубликован местными властями.

Как налог повлияет на стоимость проживания?

Отели могут частично или полностью включить налог в цену номеров, что приведет к росту стоимости проживания. Однако прогрессивная шкала может сделать бюджетные варианты размещения более привлекательными, поскольку минимальный налог одинаков для всех.

Что важно знать туристам и бизнесу?

Нововведение требует внимательного подхода со стороны путешественников и представителей гостиничного бизнеса. Понимание механизма расчета налога и условий освобождения от него поможет избежать недоразумений. Туристам стоит заранее уточнять, включен ли налог в стоимость проживания, а отельерам – учитывать его в своих тарифах.

Местные власти будут публиковать дополнительную информацию, поэтому важно следить за обновлениями, чтобы быть в курсе всех нюансов нового налогообложения.

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