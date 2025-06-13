Теперь все будет по-другому: с 15 июня жители будут передавать показания по счетчикам за воду по новым правилам
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Поверка счётчиков воды без снятия: как это работает и почему выгодно
С 2020 года благодаря Федеральному закону № 102-ФЗ поверка счётчиков воды стала проще: теперь её можно проводить прямо у вас дома — без снятия и доставки прибора в лабораторию. Это экономит время, деньги и защищает устройство от повреждений.
Что такое поверка на дому?
Процедура занимает всего несколько минут. Вы выбираете аккредитованную компанию, назначаете удобное время, и специалист приезжает с необходимым оборудованием. Счётчик не снимается — проверка проходит прямо на месте. После вам выдают официальный акт поверки.
Почему это важно?
Если вы пропустите срок поверки:
- Начисления пойдут не по счётчику, а по среднему или нормативу.
- Расходы вырастут из-за повышающих коэффициентов.
- Потребуется больше времени и денег на восстановление учёта.
Преимущества нового порядка:
- Без демонтажа и транспортировки.
- Быстро и безопасно для оборудования.
- Возможность выбрать удобное время.
- Официальный результат с актом поверки.
Как подготовиться:
- Проверьте дату следующей поверки.
- Обеспечьте доступ к счётчику.
- Храните акт как доказательство.
Современная поверка счётчиков — это удобно, выгодно и избавляет от лишних хлопот. Лучше не откладывать и сделать всё вовремя.
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