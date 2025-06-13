Теперь все будет по-другому: с 15 июня жители будут передавать показания по счетчикам за воду по новым правилам

Поверка счётчиков воды без снятия: как это работает и почему выгодно

С 2020 года благодаря Федеральному закону № 102-ФЗ поверка счётчиков воды стала проще: теперь её можно проводить прямо у вас дома — без снятия и доставки прибора в лабораторию. Это экономит время, деньги и защищает устройство от повреждений.

Что такое поверка на дому?

Процедура занимает всего несколько минут. Вы выбираете аккредитованную компанию, назначаете удобное время, и специалист приезжает с необходимым оборудованием. Счётчик не снимается — проверка проходит прямо на месте. После вам выдают официальный акт поверки.

Почему это важно?

Если вы пропустите срок поверки:

Начисления пойдут не по счётчику, а по среднему или нормативу.

Расходы вырастут из-за повышающих коэффициентов.

Потребуется больше времени и денег на восстановление учёта.

Преимущества нового порядка:

Без демонтажа и транспортировки.

Быстро и безопасно для оборудования.

Возможность выбрать удобное время.

Официальный результат с актом поверки.

Как подготовиться:

Проверьте дату следующей поверки.

Обеспечьте доступ к счётчику.

Храните акт как доказательство.

Современная поверка счётчиков — это удобно, выгодно и избавляет от лишних хлопот. Лучше не откладывать и сделать всё вовремя.