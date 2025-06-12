Теперь все будет по-другому: с 14 июня жители будут передавать показания по счетчикам за воду по новым правилам

С введением Федерального закона № 102-ФЗ в 2020 году поверка счетчиков воды стала значительно проще и удобнее.

Теперь её можно проводить прямо на месте установки прибора, без необходимости снимать и везти его в лабораторию. Это нововведение значительно экономит время и деньги.

Удобство поверки на дому

Процедура поверки на дому занимает всего несколько минут, при этом вам не нужно оплачивать демонтаж, монтаж и транспортировку счетчика. Вы сами выбираете удобное время для визита специалиста, а риск повреждения устройства минимален, что способствует продлению его срока службы.

Процесс поверки прост: выбираете аккредитованную компанию с лицензией, записываетесь на подходящее время, и специалист приезжает на место, не снимая счетчик, чтобы провести поверку. После завершения процедуры вам выдают официальный акт, подтверждающий её проведение.

Важность своевременной поверки

Своевременная поверка важна для точного учёта потребления воды и экономии средств. Если срок поверки пропущен, вам будут начислять плату по среднему потреблению, а затем по нормативу с повышающим коэффициентом, что существенно увеличит ваши расходы.

Советы для успешного прохождения поверки

Чтобы успешно пройти поверку, рекомендуется заранее уточнить дату следующей процедуры, обеспечить свободный доступ к счетчику и хранить акт поверки как доказательство правильного учёта.

Поверка счетчиков воды на дому — это современный сервис, который избавляет от лишних хлопот и даёт уверенность в точности учёта, позволяя вам избежать дополнительных затрат, сообщает progorodsamara.