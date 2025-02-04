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Теперь в Пятерочке и Магните на все товары ставят «двойные» ценники: что это обозначает

Российская Госдума рассматривает законопроект, ...

dzen.ru

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В 2025 году российский ритейл может пережить настоящую революцию в ценообразовании.

Предложенный депутатами законопроект направлен на усиление прозрачности торговых наценок, обязывая продавцов указывать не только конечную стоимость товара, но и размер добавленной стоимости на ценниках.

Инициатива за справедливые покупки

Предложение о двойных ценниках стало ответом на растущее недовольство потребителей относительно необоснованно высоких наценок, которые часто не соответствуют экономическим реалиям и перегружают бюджеты домохозяйств.

«Это нововведение позволит покупателям видеть истинную стоимость товаров и сделает процесс покупки более осознанным и справедливым», — комментирует инициатор законопроекта.

Технологии на страже прозрачности

Система, в которой ритейлеры должны будут публично демонстрировать размер наценок, ставит новые технологические задачи перед бизнесом, но и предоставляет потребителям инструмент для защиты своих интересов. Это изменение ожидается улучшить доверие к торговым сетям и стимулировать честную конкуренцию.

Потенциальное воздействие на рынок

Ожидается, что такая реформа ценообразования поможет снизить спекулятивные наценки и стабилизировать рыночные цены, что особенно важно в периоды экономической нестабильности. «Мы стремимся создать условия, при которых цены будут формироваться исключительно на основе реальных издержек и спроса», — подчеркивает один из экспертов в области экономики.

Принятие данного законопроекта может кардинально изменить привычный порядок дел в ритейле, сделав процесс покупки более открытым и понятным для всех участников рынка. Впереди у законопроекта все еще стоит серия обсуждений и доработок, но его потенциал в изменении торговой практики уже не вызывает сомнений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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