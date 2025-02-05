Теперь в Пятерочке и Магните на все товары будут «двойные» ценники: что это обозначает

В 2025 году российский рынок ритейла ожидает потенциально революционное изменение, которое может перевернуть привычные подходы к ценообразованию.

Законопроект, внесенный депутатами, предлагает нововведение, которое обязывает продавцов не только демонстрировать конечную стоимость товаров, но и раскрывать размер добавленной стоимости или торговой наценки непосредственно на ценниках.

Новая эра покупательской прозрачности

Эта инициатива призвана ответить на давние запросы потребителей, которые выражают недовольство по поводу необоснованно высоких наценок, часто маскируемых под различные маркетинговые и коммерческие уловки. По словам разработчиков законопроекта, новая система двойных ценников призвана облегчить потребителям процесс принятия обоснованных решений о покупке, вооружив их информацией о реальной стоимости продукции.

Технологический вызов и возможности

Реализация такого подхода требует от ритейлеров значительных технологических адаптаций, включая обновление программного обеспечения и тренинг персонала. Однако, это также открывает новые возможности для укрепления доверия и лояльности клиентов, а также стимулирования честной конкуренции среди продавцов.

Экономическое воздействие

Эксперты предполагают, что введение полной прозрачности в механизмы ценообразования поможет урегулировать рыночные цены, снизить спекулятивные наценки и стабилизировать стоимость товаров на фоне экономической нестабильности. «Цель законодательства — создать рыночную среду, где цены формируются исключительно на основании четких и объективных факторов, таких как спрос и реальные издержки,» — отмечает экономист.

Ждем изменений

На данный момент законопроект проходит стадию общественных обсуждений и рассмотрения, предшествующих его окончательному принятию. Потенциал этого предложения в корне изменить торговые практики уже не вызывает сомнений у многих экспертов и потребителей.

Эта мера, если будет принята, станет значительным шагом в направлении большей экономической справедливости и прозрачности, что сделает каждую покупку более осознанной и, возможно, более экономичной для российских потребителей.