Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Теперь в Пятерочке и Магните на все товары будут действовать «двойные» ценники: что это обозначает

предложенные изменения в законодательстве Росси...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

В 2025 году российский ритейл может столкнуться с переосмыслением традиционных методов ценообразования. Новый законопроект, предложенный депутатами, предвещает эпоху прозрачности, обязывая продавцов раскрывать не только конечные цены товаров, но и детализировать наценки.

Это предложение рождено из желания ответить на требования потребителей, которые стремятся понимать, как формируется стоимость покупаемых товаров.

Направление на прозрачность: двойные ценники

Суть законопроекта заключается в введении системы двойных ценников, где каждый товар будет сопровождаться информацией о его базовой стоимости и торговой наценке. Эта мера направлена на то, чтобы дать покупателям полную картину того, за что они платят, и способствовать более осознанным выборам.

Технологические адаптации и их последствия

Реализация нововведения потребует от ритейлеров обновления программного обеспечения и систем ценообразования, а также проведения обучения персонала. Эти изменения, хотя и требуют начальных инвестиций, в перспективе могут укрепить доверие и лояльность клиентов, предоставляя им прозрачную информацию о ценообразовании.

Экономические перспективы и обещания

Эксперты полагают, что новая система может способствовать стабилизации рыночных цен и снижению спекулятивных наценок, что особенно важно в условиях экономической нестабильности. Законопроект стремится создать условия, при которых рыночные цены будут формироваться прозрачно и справедливо, на основе четких экономических показателей.

В ожидании перемен

На данный момент законопроект проходит этапы общественных обсуждений и анализа, что является предвестником его потенциального внедрения. Представители ритейла, экономисты и потребители активно обсуждают возможные последствия и выгоды от предложенных изменений, которые могут кардинально изменить покупательский опыт в России.

Это нововведение, если будет реализовано, ознаменует собой значительный шаг к повышению экономической справедливости и прозрачности на рынке, что сделает каждую покупку более информированной и, возможно, более экономичной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Теряем сотрудников: татарстанцев стали сильнее ценить за границей

Гид по скидкам Казани

день назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

сколько клопы живут без крови человека

Не у нас

7 часов назад

Акула напала на 44-летнюю российскую туристку на Мальдивах

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

унитаз ремонт сливного бачка в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

В Минобороны РФ решили иначе определять степень годности к военной службе

Новости Казани

8 часов назад

Казанцам выставили счет до 8 тысяч рублей за отопление в аномально теплый январь

Новости Казани

день назад

Около казанского аэропорта скопились машины скорой помощи

Не у нас

3 часа назад

В Германии родители насиловали 2 дочерей под препаратами ради контента

Новости Татарстана

8 часов назад

Госкомитет Татарстана по тарифам напомнил нормы температур в дмах зимой
Новости Казани
день назад

В казанском подвале на улице Волгоградской оказались замурованы кошки

Когда просьбы жильцов не возымели эффекта, они ...

Новости Казани

56 минут назад

Казанский хоккеист поддержал 10-летнего болельщика, задержанного полицией

Интересное в Казани

5 часов назад

Где жить? Разбираем коттеджный поселок Каймары в 5 километрах от Казани

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане может появиться медицинский генетический центр

Не у нас

час назад

На Земле могли быть разумные существа еще до появления человека
В Казани на Кремлевской упала новогодняя рамка
Новости Казани
4 часа назад

В Казани на Кремлевской упала новогодняя рамка

Новости Казани

час назад

В Казани из-за строительства дамбы на «Новой Портовой» изымут 4 участка

Не у нас

3 часа назад

В Алабаме ученые нашли у грызунов вирус, который грозит миру новой пандемией

Не у нас

3 часа назад

В Казани появится крупнейший в Европе всесезонный экстрим-центр
Идеи есть! Показываем небанальные варианты: что...
Интересное в Казани
5 дней назад

Идеи есть! Показываем небанальные варианты: что дарить и куда идти на грядущие праздники в Казани