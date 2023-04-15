В ГД РФ создана специальная группа для наказаний уехавших из страны артистов

В Государственной думе создана специальная рабочая группа, которая будет занимать созданием и проработкой инициатия по наказаниям уехавших из страны знаменитостей. В частности, планируется ввести запреты на получение доходов из РФ для иноагентов и сбежавших артистов, сообщил вице-спикер парламента Петр Толстой.

"Вошел в состав созданной рабочей группы по выработке предложений, направленных на запрет иноагентам, а также деятелям культуры, покинувшим страну, получать доход от творческой деятельности на территории России", — написал он в своем telegram-канале.

Также Толстой проинформировал, что особая группа возглавлена депутатом ГД Ириной Яровой.

Какие меры еще придумали в парламенте против звезд, сбежавших из страны? Ранее предложили отключить их от монетизации на YouTube. Поступали и предложения изымать российскую недвижимость сбежавших звезд.