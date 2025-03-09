Теперь точно уверена, всем нужно класть лавровый лист под коврик у двери — вот, какая в этом польза

Согласно народным традициям, лавровый лист, спрятанный под ковриком у входа, способен уберечь дом от негатива, бед и неприятностей. Этот несложный ритуал также считается талисманом, привлекающим удачу и благополучие.

Чтобы усилить действие, листья рекомендуется класть в определённые дни, особенно в период Растущей Луны. Для этого нужно взять четыре красивых листочка, расположить их крестообразно черешками внутрь и накрыть ковриком. Менять их следует раз в месяц, лучше всего в фазе Новолуния.

Помимо защитных свойств, лавровый лист помогает устранить неприятные запахи. Если в прихожей лежит старый ковёр, можно положить под него 5–6 листочков, и уже на следующий день воздух станет свежее. Также измельчённый лавровый лист используют для отпугивания насекомых – достаточно посыпать им порог или дорожку у входа.