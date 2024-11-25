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"Теперь станут списывать с карты". Всех, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, ждет новое правило

Покупатели крупнейших онлайн-ритейлеров, таких ...

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Покупатели крупнейших онлайн-ритейлеров, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, столкнутся с важным изменением в ближайшее время. Новое правило позволит этим платформам списывать средства с банковских карт, привязанных к аккаунтам пользователей, в определенных случаях. Это изменение направлено на упрощение процесса возврата и оплаты товаров, однако оно также повышает риск несанкционированных транзакций в случае взлома аккаунта.

Риск мошенничества увеличивается

Специалисты в области кибербезопасности настоятельно рекомендуют покупателям проявлять повышенную осторожность. Особенно актуально это становится в период масштабных распродаж, когда активизируются интернет-мошенники. Жулики создают поддельные версии сайтов известных ритейлеров, пытаясь обманом заставить покупателей ввести свои платежные данные.

Как мошенники ловят жертв

Одним из распространенных методов мошенничества является использование фальшивых страниц в приложениях мессенджеров, таких как Telegram. Злоумышленники запускают серверы, которые формируют копии официальных страниц, и с помощью ботов перенаправляют потенциальных клиентов на эти страницы. Отличить фальшивую страницу от настоящей бывает очень сложно из-за высокого качества подделок.

Меры предосторожности

Для защиты своих финансов и личных данных важно соблюдать следующие меры безопасности:

  • Всегда проверяйте URL-адрес в адресной строке перед вводом каких-либо платежных данных. Убедитесь, что он соответствует адресу настоящего сайта ритейлера.
  • Используйте двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов, где это возможно, чтобы увеличить уровень защиты.
  • Не переходите по подозрительным ссылкам из непроверенных источников и не скачивайте файлы, которые могут быть вредоносными.
  • Регулярно проверяйте банковские выписки на предмет неожиданных транзакций и при первых признаках мошенничества немедленно обращайтесь в банк.

Новые правила и возросшая активность мошенников требуют повышенного внимания от всех, кто совершает покупки онлайн. Будьте бдительны и предпринимайте необходимые меры для защиты своих финансов и личных данных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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