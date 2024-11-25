"Теперь станут списывать с карты". Всех, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, ждет новое правило

Покупатели крупнейших онлайн-ритейлеров, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, столкнутся с важным изменением в ближайшее время. Новое правило позволит этим платформам списывать средства с банковских карт, привязанных к аккаунтам пользователей, в определенных случаях. Это изменение направлено на упрощение процесса возврата и оплаты товаров, однако оно также повышает риск несанкционированных транзакций в случае взлома аккаунта.

Риск мошенничества увеличивается

Специалисты в области кибербезопасности настоятельно рекомендуют покупателям проявлять повышенную осторожность. Особенно актуально это становится в период масштабных распродаж, когда активизируются интернет-мошенники. Жулики создают поддельные версии сайтов известных ритейлеров, пытаясь обманом заставить покупателей ввести свои платежные данные.

Как мошенники ловят жертв

Одним из распространенных методов мошенничества является использование фальшивых страниц в приложениях мессенджеров, таких как Telegram. Злоумышленники запускают серверы, которые формируют копии официальных страниц, и с помощью ботов перенаправляют потенциальных клиентов на эти страницы. Отличить фальшивую страницу от настоящей бывает очень сложно из-за высокого качества подделок.

Меры предосторожности

Для защиты своих финансов и личных данных важно соблюдать следующие меры безопасности:

Всегда проверяйте URL-адрес в адресной строке перед вводом каких-либо платежных данных. Убедитесь, что он соответствует адресу настоящего сайта ритейлера.

Используйте двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов, где это возможно, чтобы увеличить уровень защиты.

Не переходите по подозрительным ссылкам из непроверенных источников и не скачивайте файлы, которые могут быть вредоносными.

Регулярно проверяйте банковские выписки на предмет неожиданных транзакций и при первых признаках мошенничества немедленно обращайтесь в банк.

Новые правила и возросшая активность мошенников требуют повышенного внимания от всех, кто совершает покупки онлайн. Будьте бдительны и предпринимайте необходимые меры для защиты своих финансов и личных данных.