Теперь станет точно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 9 мая

1. Основные льготы после 70 лет

Скидка 50% на капремонт — предоставляется автоматически после 70 лет.

Полное освобождение от взносов — с 80 лет.

Увеличение пенсии — фиксированная часть пенсии удваивается после 80 лет.

Важно: в регионах действуют ограничения по площади — например, в Москве и Подмосковье льгота предоставляется на не более 33 м² на человека.

2. Как получить скидки на ЖКУ и капремонт

Необходимые документы:

Паспорт

Пенсионное удостоверение

Документы на жильё

Условия:

Льготы доступны неработающим пенсионерам

Пенсионер должен проживать отдельно или с такими же неработающими родственниками

Учитываются региональные нормы площади квартиры

3. Дополнительные льготы для пенсионеров

Бесплатная замена счётчиков воды и электричества

Отмена банковских комиссий за оплату ЖКУ — с июля 2024 года

Единовременные выплаты — зависят от региона (например, 5 000 ₽ в 2023 году)

Налоговые льготы:

Освобождение от налога на имущество

Льготы на землю и транспорт (по региону)

4. Поддержка после 80 лет

Пенсия с надбавкой: фиксированная выплата удваивается (примерно с 8 100 ₽ до 16 200 ₽)

Капремонт — бесплатно

Доплата за уход — 1 200 ₽ (с 2025 года начисляется автоматически)

Бесплатные путёвки в санаторий — раз в два года, по медпоказаниям

Льготы сохраняются, даже если пенсионер работает, если он проживает один

5. Как оформить льготы — пошагово

Проверьте льготы на портале вашего региона (например, в Москве — через калькулятор соцподдержки)

Сбор и подача документов — через МФЦ или портал «Госуслуги»

Налоговые льготы можно оформить сразу после выхода на пенсию

Следите за нововведениями: в 2025 году вступят в силу новые меры поддержки, сообщает progorodsamara.