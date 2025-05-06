Теперь станет точно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 9 мая
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1. Основные льготы после 70 лет
Скидка 50% на капремонт — предоставляется автоматически после 70 лет.
Полное освобождение от взносов — с 80 лет.
Увеличение пенсии — фиксированная часть пенсии удваивается после 80 лет.
Важно: в регионах действуют ограничения по площади — например, в Москве и Подмосковье льгота предоставляется на не более 33 м² на человека.
2. Как получить скидки на ЖКУ и капремонт
Необходимые документы:
- Паспорт
- Пенсионное удостоверение
- Документы на жильё
Условия:
- Льготы доступны неработающим пенсионерам
- Пенсионер должен проживать отдельно или с такими же неработающими родственниками
- Учитываются региональные нормы площади квартиры
3. Дополнительные льготы для пенсионеров
Бесплатная замена счётчиков воды и электричества
Отмена банковских комиссий за оплату ЖКУ — с июля 2024 года
Единовременные выплаты — зависят от региона (например, 5 000 ₽ в 2023 году)
Налоговые льготы:
- Освобождение от налога на имущество
- Льготы на землю и транспорт (по региону)
4. Поддержка после 80 лет
Пенсия с надбавкой: фиксированная выплата удваивается (примерно с 8 100 ₽ до 16 200 ₽)
Капремонт — бесплатно
Доплата за уход — 1 200 ₽ (с 2025 года начисляется автоматически)
Бесплатные путёвки в санаторий — раз в два года, по медпоказаниям
Льготы сохраняются, даже если пенсионер работает, если он проживает один
5. Как оформить льготы — пошагово
Проверьте льготы на портале вашего региона (например, в Москве — через калькулятор соцподдержки)
Сбор и подача документов — через МФЦ или портал «Госуслуги»
Налоговые льготы можно оформить сразу после выхода на пенсию
Следите за нововведениями: в 2025 году вступят в силу новые меры поддержки, сообщает progorodsamara.
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