Теперь станет точно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, будет ждать огромный сюрприз с 9 мая
newsko.ru
С возрастом пенсионеры в России получают больше мер поддержки от государства.
Уже с 70 лет начинают действовать автоматические льготы, а после 80 лет пенсионерам доступно ещё больше бонусов, включая удвоенную пенсию и бесплатный капремонт. Разбираемся, на что можно рассчитывать и как всё это оформить.
Основные льготы после 70 лет
- Скидка 50% на капремонт — автоматически предоставляется с 70 лет.
- Полное освобождение от взносов на капремонт — с 80 лет.
- Увеличение пенсии — фиксированная часть удваивается после 80 лет (с ~8 100 до 16 200 ₽).
Важно: Льготы часто зависят от региона. Например, в Москве и Подмосковье скидка на капремонт действует только на 33 м² на человека.
Как получить скидки на ЖКХ и капремонт
Чтобы оформить льготы, нужны:
- Паспорт
- Пенсионное удостоверение
- Документы на жильё
Условия для получения:
- Пенсионер не должен работать
- Проживать нужно либо одному, либо с другими неработающими родственниками
- Квартира должна соответствовать региональным нормативам площади
Дополнительные льготы для пенсионеров
- Бесплатная замена счётчиков воды и электричества
- Отмена банковских комиссий за оплату ЖКУ — действует с июля 2024 года
- Единовременные выплаты — зависят от региона (например, 5 000 ₽ в 2023 году)
Налоговые льготы:
- Полное освобождение от налога на имущество
- Региональные послабления на земельный и транспортный налоги
Поддержка после 80 лет
- Пенсия с надбавкой: фиксированная часть увеличивается вдвое
- Капремонт — бесплатно
- Доплата за уход — 1 200 ₽ в месяц (с 2025 года, начисляется автоматически)
- Бесплатные путёвки в санаторий — раз в два года, по медпоказаниям
- Льготы сохраняются, даже если пенсионер работает, если он живёт один
Как оформить льготы: пошаговая инструкция
- Проверьте, какие льготы доступны в вашем регионе — на портале соцподдержки
- Подготовьте документы и подайте заявку через МФЦ или портал «Госуслуги»
- Налоговые льготы можно оформить сразу после выхода на пенсию
- Следите за изменениями: в 2025 году планируются новые меры поддержки
Совет: Начинайте оформление заранее — льготы работают не «задним числом», а с момента подачи документов.
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