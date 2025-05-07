Теперь станет точно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, будет ждать огромный сюрприз с 9 мая

С возрастом пенсионеры в России получают больше мер поддержки от государства.

Уже с 70 лет начинают действовать автоматические льготы, а после 80 лет пенсионерам доступно ещё больше бонусов, включая удвоенную пенсию и бесплатный капремонт. Разбираемся, на что можно рассчитывать и как всё это оформить.

Основные льготы после 70 лет

Скидка 50% на капремонт — автоматически предоставляется с 70 лет.

Полное освобождение от взносов на капремонт — с 80 лет.

Увеличение пенсии — фиксированная часть удваивается после 80 лет (с ~8 100 до 16 200 ₽).

Важно: Льготы часто зависят от региона. Например, в Москве и Подмосковье скидка на капремонт действует только на 33 м² на человека.

Как получить скидки на ЖКХ и капремонт

Чтобы оформить льготы, нужны:

Паспорт

Пенсионное удостоверение

Документы на жильё

Условия для получения:

Пенсионер не должен работать Проживать нужно либо одному, либо с другими неработающими родственниками Квартира должна соответствовать региональным нормативам площади

Дополнительные льготы для пенсионеров

Бесплатная замена счётчиков воды и электричества

Отмена банковских комиссий за оплату ЖКУ — действует с июля 2024 года

Единовременные выплаты — зависят от региона (например, 5 000 ₽ в 2023 году)

Налоговые льготы:

Полное освобождение от налога на имущество

Региональные послабления на земельный и транспортный налоги

Поддержка после 80 лет

Пенсия с надбавкой: фиксированная часть увеличивается вдвое

Капремонт — бесплатно

Доплата за уход — 1 200 ₽ в месяц (с 2025 года, начисляется автоматически)

Бесплатные путёвки в санаторий — раз в два года, по медпоказаниям

Льготы сохраняются, даже если пенсионер работает, если он живёт один

Как оформить льготы: пошаговая инструкция

Проверьте, какие льготы доступны в вашем регионе — на портале соцподдержки Подготовьте документы и подайте заявку через МФЦ или портал «Госуслуги» Налоговые льготы можно оформить сразу после выхода на пенсию Следите за изменениями: в 2025 году планируются новые меры поддержки

Совет: Начинайте оформление заранее — льготы работают не «задним числом», а с момента подачи документов.