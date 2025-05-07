Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Теперь станет точно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, будет ждать огромный сюрприз с 9 мая

После 70 лет пенсионеры в России получают новые...

newsko.ru

Подписаться на Дзен.канал

С возрастом пенсионеры в России получают больше мер поддержки от государства.

Уже с 70 лет начинают действовать автоматические льготы, а после 80 лет пенсионерам доступно ещё больше бонусов, включая удвоенную пенсию и бесплатный капремонт. Разбираемся, на что можно рассчитывать и как всё это оформить.

Основные льготы после 70 лет

  • Скидка 50% на капремонт — автоматически предоставляется с 70 лет.
  • Полное освобождение от взносов на капремонт — с 80 лет.
  • Увеличение пенсии — фиксированная часть удваивается после 80 лет (с ~8 100 до 16 200 ₽).

Важно: Льготы часто зависят от региона. Например, в Москве и Подмосковье скидка на капремонт действует только на 33 м² на человека.

Как получить скидки на ЖКХ и капремонт

Чтобы оформить льготы, нужны:

  • Паспорт
  • Пенсионное удостоверение
  • Документы на жильё

Условия для получения:

  1. Пенсионер не должен работать
  2. Проживать нужно либо одному, либо с другими неработающими родственниками
  3. Квартира должна соответствовать региональным нормативам площади

Дополнительные льготы для пенсионеров

  • Бесплатная замена счётчиков воды и электричества
  • Отмена банковских комиссий за оплату ЖКУ — действует с июля 2024 года
  • Единовременные выплаты — зависят от региона (например, 5 000 ₽ в 2023 году)

Налоговые льготы:

  • Полное освобождение от налога на имущество
  • Региональные послабления на земельный и транспортный налоги

Поддержка после 80 лет

  • Пенсия с надбавкой: фиксированная часть увеличивается вдвое
  • Капремонт — бесплатно
  • Доплата за уход — 1 200 ₽ в месяц (с 2025 года, начисляется автоматически)
  • Бесплатные путёвки в санаторий — раз в два года, по медпоказаниям
  • Льготы сохраняются, даже если пенсионер работает, если он живёт один

Как оформить льготы: пошаговая инструкция

  1. Проверьте, какие льготы доступны в вашем регионе — на портале соцподдержки
  2. Подготовьте документы и подайте заявку через МФЦ или портал «Госуслуги»
  3. Налоговые льготы можно оформить сразу после выхода на пенсию
  4. Следите за изменениями: в 2025 году планируются новые меры поддержки

Совет: Начинайте оформление заранее — льготы работают не «задним числом», а с момента подачи документов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые Гарварда назвали год начала всех бед в истории человечества

Интересное в Казани

3 часа назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму

клопы где заводятся

Не у нас

день назад

Ученые из России завершили ключевой этап строительства термоядерного реактора

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани

филиппинский бокс в Москве

Не у нас

день назад

У Марианской впадины выловили неизвестное науке существо

Новости Казани

день назад

Жительница Казани продает кота за 3 млн рублей из-за ипотеки

Новости Казани

день назад

Самолет, летевший из Китая в Казань, экстренно приземлился в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотников

Не у нас

21 час назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы
Новости Татарстана
2 дня назад

Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы

Жителям Татарстана для получения страховой пенс...

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске 19-летний парень перевел мошенникам 1,8 млн рублей

Новости Казани

час назад

В Казани открылся 33-й пункт бесплатного питания «Приют человека»

Новости Казани

час назад

Суд Казани запретил онлайн-продажу табака

Новости Казани

2 часа назад

Гвоздики к 9 Мая в Казани подорожали на 10%
В казанском аэропорту массовые задержки рейсов
Новости Казани
час назад

В казанском аэропорту массовые задержки рейсов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане подорожало мясо

Не у нас

2 часа назад

Ученые обнаружили окаменелость плезиозавра с кожей и чешуей

Не у нас

2 часа назад

Астрофизики раскрыл тайну самых гигантских черных дыр во Вселенной
Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Миллионы на зубы: как казанцы переплачивают за лечение и где можно сэкономить