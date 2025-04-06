Теперь стала мыть полы солёной водой — перемены в доме заметила вся семья: 2 причины добавить соль в ведро

Соль есть в каждом доме — мы привыкли использовать её на кухне. Но этот простой продукт способен на большее. Ещё в древности люди заметили, что соль не только убивает микробы, но и помогает очистить пространство на тонком уровне.

Автор канала «Дом по-женски» поделилась, как изменилась атмосфера в её доме после того, как она стала добавлять соль в воду для мытья пола. По её словам, эффект оказался заметным и устойчивым.

Простой рецепт:

В ведро с 10 литрами воды добавляется 1 столовая ложка крупной соли. Этой водой нужно помыть полы в доме. Результат — ощущение свежести, чистоты и уюта. Все поверхности дезинфицируются, а сама атмосфера становится легче.

Когда особенно стоит использовать солёную воду:

после визита неприятного человека;

если дома часто происходят ссоры;

при плохом настроении и упадке сил;

когда возникают финансовые трудности.

Особенно важно применять этот способ после уборки в захламлённых помещениях. Сначала уберите ненужные вещи, а потом протрите полы водой с солью — это поможет впустить в дом новую, чистую энергию.

Автор признаётся, что часто слышит от гостей: у неё дома светлая, добрая атмосфера. Она уверена — во многом это благодаря простой соли. Такой способ очищения, по её словам, описан и в книгах Наталии Правдиной, специалиста по позитивной психологии, пишет hibiny.ru.