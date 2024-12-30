«Теперь служить начнут два года»: генерал-лейтенант сказал, как найти новых солдат в России

Депутат Государственной Думы и известный российский военачальник Андрей Гурулев выступил с предложением об удвоении срока срочной службы в армии с одного года до двух лет. По его мнению, такой шаг позволит решить проблемы, связанные с количеством и качеством подготовки призывников.

Необходимость изменений

В своем telegram-канале Гурулев подчеркнул, что текущий одногодичный срок не позволяет достичь необходимого уровня подготовки мобилизационного ресурса. Он считает, что увеличение продолжительности службы способствует более глубокой и всесторонней подготовке солдат.

Проблемы на границах

Другой важной причиной для перехода на двухлетний срок службы, по словам Гурулева, является неэффективность текущей работы пограничных войск. Увеличение числа срочников и их более тщательная подготовка, по мнению депутата, значительно усилит пограничную безопасность страны и повысит эффективность пограничных служб.

Ожидаемые последствия

Предложение Гурулева может вызвать обширные обсуждения среди общественности и экспертов, поскольку удвоение срока срочной службы в армии затрагивает многие аспекты жизни граждан, включая социальные, экономические и демографические факторы. Такие изменения потребуют тщательного анализа возможных последствий для молодых людей и их семей, а также для общей оборонной способности и безопасности страны.

Взгляд в будущее

Инициатива Гурулева поднимает вопросы о будущем военной службы в России и о том, какие шаги будут предприняты для реализации таких значительных изменений в военной политике. Это предложение ожидает дальнейшего рассмотрения и обсуждения на высших уровнях государственного управления.