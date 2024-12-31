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«Теперь служить будут два года»: генерал-лейтенант сказал, как искать новых солдат в России

В свете текущих вызовов, с которыми сталкиваетс...

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В свете текущих вызовов, с которыми сталкивается российская армия, депутат Госдумы и военачальник Андрей Гурулев выступил с предложением увеличить срок срочной службы в армии до двух лет. По его мнению, такой шаг необходим для усиления обороноспособности страны.

Необходимость изменений в военной подготовке

Гурулев обосновывает своё предложение рядом причин. Во-первых, он указывает на нехватку призывников, которая ставит под угрозу способность страны адекватно реагировать на военные вызовы. Во-вторых, качество подготовки мобилизационного ресурса сейчас оставляет желать лучшего, что снижает эффективность войск при выполнении задач.

Аргументы за двухлетнюю службу

Депутат уверен, что увеличение срока службы позволит значительно повысить уровень подготовки солдат. "Один год — это слишком мало для того, чтобы полноценно подготовить солдата к выполнению его обязанностей на современном поле боя", — говорит Гурулев. Он также добавляет, что усиленная подготовка способствует лучшей интеграции солдат в военные структуры и обеспечивает более высокую эффективность во время выполнения операций.

Реакция на проблемы пограничных войск

Кроме того, Гурулев подчеркнул проблемы, существующие в пограничных войсках, назвав их работу «неэффективной». Он считает, что увеличение срока срочной службы до двух лет позволит создать более мощную и современную систему пограничной защиты, что в итоге повысит безопасность границ России.

Предстоящие обсуждения

Предложение депутата должно пройти через несколько этапов обсуждения в Государственной Думе, прежде чем оно сможет стать законом. Это обсуждение, вероятно, вызовет широкий резонанс среди общественности и военных кругов, учитывая значительные изменения, которые предлагаются для военной структуры страны.

Это предложение уже начало активно обсуждаться как в политических, так и в общественных кругах, и ожидается, что дебаты вокруг него будут продолжаться в ближайшие месяцы.

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